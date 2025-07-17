رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. إعلان النتائج وخطوات الاستعلام

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تواصل لجان التصحيح في قطاع المعاهد الأزهرية أعمالها المكثفة لتجهيز نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، وذلك تحت إشراف قيادات الأزهر الشريف، لضمان أعلى معايير الدقة والشفافية في جميع مراحل التصحيح ورصد الدرجات ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

من المتوقع أن تعلن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 رسميًا خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري أو مع بداية أغسطس المقبل، وذلك في مؤتمر صحفي يعقده الأزهر الشريف لإعلان نسب النجاح وأسماء الأوائل على مستوى الجمهورية.

مراكز التصحيح وجهود المعلمين

انطلقت أعمال التصحيح منذ الأحد الماضي بمشاركة 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركز تصحيح في جميع المحافظات، تشمل: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر.

وأكد القطاع أن كل ورقة إجابة تمر بأكثر من مراجعة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

إحصائيات امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

بلغ عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام نحو 173,808 طالب وطالبة، منهم حوالي 100 ألف في القسم الأدبي، وأكثر من 73 ألف في القسم العلمي، موزعين على 577 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الجمهورية.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 وخطوات الاستعلام

يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

قم بالدخول إلى موقع الأزهر الإلكتروني.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

اضغط على عرض النتيجة.

ستظهر لك تفاصيل الدرجات في جميع المواد الدراسية.

بدء تنسيق القبول بالجامعات بعد إعلان النتيجة

يبدأ بعد إعلان النتيجة مباشرة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر إلكترونيًا، مع فتح باب اختبارات القدرات لبعض الكليات، مثل: التربية الرياضية، اللغات والترجمة، رياض الأطفال، التربية الفنية والتربية الخاصة.

جولات متابعة وتأكيد على النزاهة

أجرى قيادات قطاع المعاهد جولات ميدانية على مراكز التصحيح؛ بتوجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حيث شددوا على أهمية الالتزام بمعايير الدقة وتحقيق العدالة لجميع الطلاب.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس القطاع، أن مستقبل الطلاب أمانة في أعناق الجميع، مشيرًا إلى توفير أجواء عمل مريحة ومشجعة داخل مراكز التصحيح.

متابعة دقيقة لمنع الأخطاء

قال الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل القطاع، إن الجولات التفقدية تهدف للاطمئنان على حسن سير العمل، وضمان أعلى درجات الدقة والشفافية في التصحيح، بما يحفظ حقوق الطلاب ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

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