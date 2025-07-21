نتيجة الثانوية العامة 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام وأسماء الأوائل

وزارة التربية والتعليم تستعد لاعتماد النتيجة رسميًا ونتيجة الثانوية العامة 2025

تستعد وزارة التربية والتعليم للإعلان رسميًا عن نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن أنهى طلاب الثانوية امتحاناتهم يوم الخميس 10 يوليو الماضي، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور الإعلان بفارغ الصبر، نظرًا لأن النتيجة تحدد مسار الطلاب في التعليم الجامعي وفقًا للمجموع الذي حققه كل منهم، ويرصد الموجز التفاصيل.

تصريحات رسمية: النتيجة جاهزة للاعتماد

أكدت الوزارة في بيان رسمي أن أعمال التصحيح والمراجعة أوشكت على الانتهاء بالكامل، وتم تجهيز النتائج لإرسالها إلى مكتب وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميًا وبمجرد اعتمادها، سيتم رفعها على الموقع الإلكتروني للوزارة ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها فورًا.

أوائل الثانوية العامة 2025 على وشك الإعلان

قالت الوزارة إنها تعمل حاليًا على تحديد أسماء أوائل الثانوية العامة 2025 في مختلف الشعب (علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي)، استعدادًا للإعلان عنهم وتكريمهم عقب اعتماد النتائج رسميًا.

رابط الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الرسمي

أوضحت الوزارة أن النتيجة ستكون متاحة إلكترونيًا على الموقع الرسمي فور اعتمادها. ويمكن للطلاب وأولياء الأمور زيارة الرابط التالي للاستعلام:

https://moe.gov.eg/

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025

للحصول على النتيجة بسهولة فور الإعلان عنها، على الطلاب اتباع هذه الخطوات:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط الرسمي.

اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025».

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على زر «استعلام» لتظهر النتيجة فورًا على الشاشة.

توزيع درجات الثانوية العامة 2025 حسب المواد

أعلنت الوزارة تفاصيل توزيع الدرجات لكل مادة دراسية، والتي تختلف بحسب الشعبة، وأكدت أن الحد الأدنى للنجاح في المواد الأساسية هو نصف الدرجة النهائية، حيث تأتي اللغة العربية بحد أقصى 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 60 درجة، وكذلك مواد العلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والإحصاء لكل منها 60 درجة.

نصيحة للطلاب:

احرص على التأكد من إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح، وتابع الموقع الرسمي باستمرار لمتابعة أي تحديثات أو تعليمات جديدة من الوزارة.

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