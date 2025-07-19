رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 وخطوات الاستعلام كاملة قبل الإعلان الرسمي

تترقب آلاف الأسر المصرية لحظة إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، حيث من المقرر أن تعلن رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط استعدادات مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية لتجهيز النتيجة ورفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي.

أكدت مصادر من داخل الأزهر الشريف أن النتيجة ستكون متاحة على بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها من فضيلة وكيل الأزهر، على أن يتم في نفس اليوم عقد مؤتمر صحفي لإعلان أسماء الأوائل ونسب النجاح العامة في الأقسام المختلفة (علمي – أدبي – الشعبة الإسلامية – المكفوفين).

ويعرض لكم الموجز لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، رابط وخطوات الاستعلام وتفاصيل ما قبل الإعلان.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الرسمي التالي:

🔗 بوابة الأزهر الإلكترونية

خطوات الاستعلام عن النتيجة

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

الضغط على أيقونة "نتيجة الثانوية الأزهرية 2025".

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على زر "عرض النتيجة".

سيتم عرض درجات المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

ويوصى الطلاب بحفظ النتيجة أو طباعتها فور ظهورها لاستخدامها لاحقًا في التنسيق أو التظلمات.

ما قبل الإعلان.. مؤشرات مطمئنة

أشارت مصادر من لجان التصحيح إلى أن نسب النجاح الأولية جيدة ومستقرة مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة في الشعبة العلمية، وتم الانتهاء بالفعل من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد في القطاعات الثلاثة: القاهرة، طنطا، وأسيوط.

من المتوقع أن تُعلن النتيجة خلال نهاية يوليو أو مطلع أغسطس 2025، ويؤكد الأزهر أن عملية التصحيح تمت بدقة لضمان العدالة الكاملة لجميع الطلاب، دون تدخل بشري في النتائج بعد الرصد الإلكتروني.

تحذير من الروابط المزيفة

شدد الأزهر الشريف على عدم الانسياق وراء المواقع الوهمية التي تزعم نشر النتيجة، وأكد أن الاستعلام سيتم فقط عبر الروابط الرسمية المذكورة أعلاه.

تنسيق الأزهر في انتظار النتائج الرسمية

مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، يستعد قطاع التنسيق بالأزهر لفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى، وذلك فور إعلان النتائج مباشرة، ويتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات القمة كالطب والهندسة وطب الأسنان قريبًا من معدلات العام الماضي، مع إمكانية وجود تغييرات طفيفة بحسب نسب النجاح وعدد الطلاب الناجحين في كل شعبة.

ويُنتظر أن يُتاح تنسيق الأزهر الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية بالتزامن مع تنسيق الجامعات العامة، مع وجود منصة دعم فني للإجابة على استفسارات الطلاب بشأن خطوات التقديم واختيار الرغبات بشكل صحيح.

اقرأ أيضا : جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستعد للعام الدراسى الجديد بأقوى خدمات تعليمية شاملة

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 وخطوات الحصول على النتيجة إلكترونيًا





