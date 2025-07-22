ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2025 متاحة الآن بالاسم ورقم الجلوس

في خبر طال انتظاره، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 رسميًا، مؤكدة إتاحتها إلكترونيًا للطلاب وأولياء الأمور خلال ساعات قليلة عبر الموقع الرسمي للوزارة، كما كشفت الوزارة عن إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة ونسب النجاح بالتفصيل في مؤتمر صحفي عقد بمقرها في القاهرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

نتيجة الثانوية العامة 2025 معتمدة رسميًا

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، اعتماد النتيجة بعد انتهاء كافة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد إلكترونيًا لضمان أعلى معايير الدقة والشفافية، وأوضحت الوزارة أن الطلاب سيتمكنون من الاستعلام عن درجاتهم وطباعة شهاداتهم عبر الموقع الإلكتروني فور رفع النتائج عليه.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025

للتسهيل على الطلاب، نشرت وزارة التربية والتعليم خطوات واضحة يمكن اتباعها لمعرفة النتيجة فور إعلانها، وهي كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط: emis.gov.eg

إدخال الاسم رباعي ورقم الجلوس بشكل صحيح في الخانات المخصصة.

الضغط على زر «عرض النتيجة» لظهورها على الفور.

يمكن للطالب طباعة شهادة الدرجات مباشرة من الموقع.

أسماء أوائل الثانوية العامة وتوزيع متوازن

وأعلن الوزير خلال المؤتمر أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في الشعبتين العلمية والأدبية، بالإضافة إلى أوائل طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وأوائل طلاب الدمج، وأظهرت القوائم توزيعًا عادلًا للأوائل بين مختلف المحافظات، بما يعكس جهود الوزارة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

التصحيح الإلكتروني يضمن الشفافية والدقة

أكدت الوزارة أن جميع الكنترولات على مستوى الجمهورية اعتمدت التصحيح الإلكتروني لأوراق الإجابات، وهو ما ساعد على سرعة إنجاز النتيجة وضمان دقتها وموضوعيتها، كما تم تجهيز الشهادات الرسمية للطلاب، على أن تكون متاحة للطباعة لاحقًا بعد إعلان النتائج بالكامل على الموقع.

نسب النجاح وتحليل النتائج

ومن المقرر أن تكشف الوزارة خلال المؤتمر الصحفي عن نسب النجاح العامة للعام الدراسي الحالي، مع مقارنة بالأعوام السابقة، إضافة إلى تحليلات مفصلة لأداء الطلاب في كل شعبة دراسية، في إطار مساعي الوزارة لتحسين جودة التعليم الثانوي وتطوير المناهج.

روابط بديلة لتخفيف الضغط

وللتيسير على الطلاب في ظل الزحام المتوقع على الموقع الرسمي، أعلنت الوزارة بالتنسيق مع عدد من المنصات الإخبارية توفير روابط بديلة للاستعلام عن النتيجة بنفس الدقة والمصداقية.

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