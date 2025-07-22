عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس.. استعلم الآن

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، نتيجة الثانوية العامة رسميًا، لتصبح متاحة إلكترونيًا للطلاب وأولياء الأمور خلال ساعات قليلة، مع إعلان أسماء الأوائل وتفاصيل نسب النجاح في مؤتمر صحفي يعقد بمقر الوزارة، ويرصد الموجز التفاصيل.

اعتماد النتيجة رسميًا وإتاحتها إلكترونيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الوزير محمد عبد اللطيف اعتمد رسميًا نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وأكدت الوزارة أن جميع عمليات التصحيح والمراجعة والرصد قد انتهت، بما يضمن دقة النتائج وشفافيتها، ومن المقرر أن يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على النتائج إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025

يمكن لطلاب الثانوية العامة في محافظة القاهرة وجميع المحافظات المصرية الحصول على نتائجهم فور اعتمادها باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط: emis.gov.eg

إدخال الاسم كاملًا ورقم الجلوس في الخانات المخصصة.

الضغط على زر «عرض النتيجة».

إمكانية طباعة الشهادة فور ظهورها على الموقع.

إعلان أسماء الأوائل وتوزيع عادل بين المحافظات

خلال المؤتمر الصحفي، أعلن الوزير أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في الشعبتين العلمية والأدبية، بالإضافة إلى أوائل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وطلاب الدمج، وأشارت المصادر إلى أن قوائم الأوائل هذا العام شهدت توزيعًا متوازنًا بين مختلف المحافظات، في إطار سياسة الوزارة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

التصحيح الإلكتروني ودقة النتائج

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الكنترولات الرئيسية أنهت عمليات التصحيح الإلكتروني لأوراق الإجابات لضمان أعلى درجات الدقة والموضوعية، كما أعدت الوزارة شهادات الدرجات التي يمكن للطلاب طباعتها لاحقًا بعد إعلان النتائج رسميًا عبر الموقع.

نسب النجاح وتحليل النتائج

من المنتظر أن تعلن الوزارة خلال المؤتمر الصحفي نسب النجاح العامة للثانوية العامة 2025، مع مقارنة أداء الطلاب بالعام الماضي، وعرض تحليلات لنتائج كل شعبة دراسية، في خطوة تهدف لتقييم مستوى التعليم الثانوي وتحسين العملية التعليمية مستقبلاً.

روابط هامة للاستعلام

إضافة إلى موقع الوزارة الرسمي، يمكن متابعة روابط بديلة تنشرها المنصات الإخبارية الرسمية فور الإعلان، لتخفيف الضغط عن الموقع الأساسي وتسريع الوصول إلى النتيجة.

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