ساعات حاسمة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.. الوزير يجهز مفاجآت للأوائل

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم في جميع أنحاء الجمهورية بفارغ الصبر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، التي تمثل محطة فارقة في مسار الطلاب الأكاديمي والمهني، وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيقوم خلال ساعات بتهنئة أوائل الثانوية العامة عبر مكالمات هاتفية شخصية، في تقليد رسمي متبع كل عام لتكريم المتفوقين وتحفيزهم.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

مكالمات شخصية للأوائل

وأشارت المصادر إلى أن الوزير انتهى بالفعل من اعتماد قائمة أوائل الشعب الثلاث (علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي)، تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا، وتشمل القائمة هذا العام طلابًا من مختلف المحافظات، مما يعكس توازنًا في توزيع المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وسيقوم الوزير بإجراء المكالمات الهاتفية لتهنئتهم شخصيًا، قبل رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

إعلان النتيجة عبر الرابط الرسمي

ومن المنتظر أن تُتاح النتيجة إلكترونيًا على موقع وزارة التربية والتعليم بعد المؤتمر الصحفي المنتظر خلال ساعات، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم من خلال إدخال رقم الجلوس على الرابط الرسمي الذي سيتم الإعلان عنه، مع إتاحة تفاصيل المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية، وقد أكدت الوزارة جاهزية البنية الرقمية لاستقبال أعداد ضخمة من الطلاب في وقت واحد.

ضوابط التصحيح ومراعاة الدقة

وكانت الوزارة قد شددت على أن أعمال التصحيح تمت بدقة شديدة داخل كنترولات الثانوية العامة، دون تدخل بشري في التصحيح الإلكتروني، ما يضمن الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب ،كما تم الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات والتجميع النهائي وفقًا للمعايير المعتمدة.

استعدادات التنسيق والتظلمات

بالتزامن مع إعلان النتيجة، تستعد وزارة التعليم العالي لإطلاق تنسيق المرحلة الأولى خلال أيام قليلة، وسط ترقب كبير من طلاب الثانوية لتحديد اختياراتهم الجامعية، كما سيتم فتح باب التظلمات أمام الطلاب فور الإعلان الرسمي، ولمدة 15 يومًا، برسوم مقررة وبدقة في إعادة فحص أوراق الإجابة دون إعادة تصحيحها.

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