رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس.. استعلم الآن

اعتماد نتيجة الثانوية العامة اليوم وإتاحتها إلكترونيًا.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 رسميًا من قبل الوزير محمد عبد اللطيف، في مؤتمر صحفي يعقد بمقر الوزارة، وأكدت الوزارة اكتمال جميع عمليات التصحيح والمراجعة والرصد، لتكون النتائج متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور خلال ساعات قليلة، ويرصد الموجز التفاصيل.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

يستطيع طلاب الثانوية العامة في محافظة القاهرة، وباقي المحافظات، الحصول على النتيجة إلكترونيًا فور اعتمادها من خلال عدة منصات رسمية، أبرزها موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر الرابط: emis.gov.eg، بإدخال الاسم ورقم الجلوس.

إعلان أوائل الثانوية العامة خلال المؤتمر

من المقرر أن يعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية، بما يشمل الشعبتين العلمية والأدبية، إلى جانب أوائل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وطلاب الدمج، وتشير المصادر إلى أن قوائم الأوائل هذا العام شهدت توزيعًا عادلًا بين مختلف المحافظات، في ضوء سياسات الوزارة الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص.

دقة التصحيح الإلكتروني وضمان الشفافية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الكنترولات الرئيسية أنهت عمليات التصحيح الإلكتروني لأوراق الإجابات، بما يضمن أقصى درجات الدقة والشفافية، كما تم إعداد شهادات الدرجات للطلاب، التي يمكن طباعتها لاحقًا من خلال الموقع الرسمي بعد اعتماد النتيجة.

خطوات الحصول على النتيجة

للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025، اتبع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للوزارة

إدخال رقم الجلوس والاسم الكامل.

الضغط على زر «عرض النتيجة».

يمكن طباعة الشهادة فور ظهورها.

مؤتمر إعلان نسب النجاح والتفاصيل

يُذكر أن الوزارة ستعرض خلال المؤتمر الصحفي نسب النجاح العامة، وتوزيع الأوائل، وتحليل الأداء مقارنة بالعام الماضي، ضمن خطة لتطوير التعليم الثانوي وتقييم النتائج بشكل شفاف.

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