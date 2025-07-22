عاجل.. التعليم تكشف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2025.. والوزير لم يتواصل مع الأوائل

الوزارة تنفي اعتماد النتيجة حتى اللحظة.. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة 2025 لم يتم اعتمادها حتى الآن، وأن كل ما يتم تداوله من أخبار حول إعلان النتائج أو تهنئة الأوائل عارٍ تمامًا من الصحة، ونفت الوزارة قيام الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بإجراء أي مكالمات هاتفية مع أوائل الطلاب حتى الآن، ويرصد الموجز التفاصيل

موعد اعتماد النتيجة الرسمي

أشارت الوزارة إلى أن الوزير سيعتمد رسميًا نتيجة الثانوية العامة 2025 مساء اليوم الثلاثاء 22 يوليو، على أن يتم نشرها فورًا على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. وتابعت الوزارة بأن النتائج ستعلن لجميع الطلاب في توقيت موحد ودون أي تلاعب أو تسريب، مع تأمين كامل للدرجات حفاظًا على حقوق الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025

بمجرد اعتماد النتيجة رسميًا، سيتمكن الطلاب من الاستعلام عنها من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على الموقع الرسمي للوزارة: emis.gov.eg.

وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة "عرض النتيجة".

ستظهر النتيجة كاملة بالاسم والمدرسة ورقم الجلوس والمجموع الكلي والدرجات في المواد الأساسية وغير الأساسية.

النتيجة متاحة لجميع الشعب الدراسية

أوضحت الوزارة أن النتيجة تشمل جميع الشعب الدراسية سواء:

علمي علوم

علمي رياضة

أدبي

طلاب مدارس المتفوقين

طلاب الدمج

المكفوفين

تحذيرات من الشائعات

وفي سياق متصل، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسريب النتيجة بصيغة PDF أو إعلان أسماء الأوائل قبل اعتماد الوزير لها رسميًا. وأكدت أن الأسماء والصور المتداولة للأوائل غير دقيقة وسيتم إصدار بيان رسمي بأسماء أوائل الثانوية العامة خلال ساعات قليلة بعد اعتماد النتيجة.