مؤشرات تنسيق الجامعات 2025: الكليات المتاحة لطلاب الشعب العلمية والأدبية وخطوات التسجيل

تستعد وزارة التعليم العالي لإطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث يستمر التسجيل لمدة 5 أيام كاملة، يحق خلالها للطلاب إدخال وتعديل رغباتهم حتى السابعة مساءً في اليوم الأخير عبر موقع التنسيق الرسمي، ويرصد الموجز التفاصيل

مؤشرات تنسيق الكليات 2025 لطلاب العلمي

ومع ظهور نتيجة الثانوية العامة، يبحث الطلاب عن مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالكليات، وتشير التوقعات إلى اقتراب نسب القبول في الشعب العلمية من الحدود التالية:

الطب: بين 91% و92.5%

طب الأسنان: بين 90.5% و91.5%

الصيدلة: بين 89% و90%

العلاج الطبيعي: بين 88.5% و89.5%

الطب البيطري: بين 86.5% و87.5%

الهندسة: بين 83% و85%

الحاسبات والذكاء الاصطناعي: بين 80% و83%

الفنون التطبيقية والتخطيط العمراني: بين 77% و80%

مؤشرات تنسيق الكليات 2025 لطلاب الأدبي

أما في الشعبة الأدبية، فتتراوح التوقعات حول القبول بالكليات كما يلي:

الإعلام: بين 83% و85%

الألسن: بين 82% و84%

الآثار: بين 80% و83%

الآداب: بين 72% و75%

الحقوق والتربية والخدمة الاجتماعية: نحو 65%

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2025

وفق البيانات الرسمية، جاءت الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى كما يلي:

العلمي علوم: 371 درجة فأكثر (90.48%)

العلمي رياضة: 357 درجة فأكثر (87.07%)

الأدبي: 280 درجة فأكثر (68.29%)

بإجمالي 113,200 طالب وطالبة.

الكليات المتاحة لكل شعبة

لشعبة علمي علوم:

الطب، الصيدلة، الأسنان، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، التمريض، العلوم، الحاسبات بمساراتها المختلفة، العلوم الصحية التطبيقية، الفنون، التجارة إنجليزي، الاقتصاد والعلوم السياسية، الإعلام، الألسن، الزراعة، السياحة والفنادق، التربية، الشرطة، الحربية والبحرية والجوية.

لشعبة علمي رياضة:

الهندسة، التخطيط العمراني، الفنون الجميلة (عمارة)، التكنولوجيا والتعليم، هندسة الطاقة، هندسة البترول، إضافة إلى الكليات النظرية المتاحة لعلمي علوم.

لشعبة الأدبي:

تشمل كليات الإعلام، الألسن، الآثار، التربية، الآداب، الحقوق، الخدمة الاجتماعية، الاقتصاد المنزلي، التجارة، رياض الأطفال، السياحة والفنادق وغيرها من المعاهد العليا.

خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق

الدخول إلى موقع التنسيق الرسمي. إدخال رقم الجلوس والرقم السري. التأكد من صحة البيانات الأساسية المعروضة. اختيار الرغبات بالترتيب (حتى 75 رغبة). مراجعة الرغبات والضغط على «إرسال». طباعة استمارة الرغبات والاحتفاظ بالرقم المرجعي. يمكن تعديل الرغبات حتى موعد غلق التسجيل ويتم اعتماد آخر تعديل.

وينصح الطلاب بالالتزام بالترتيب الجغرافي للكليات لضمان القبول في أقرب جامعة ممكنة، والتأكد من صحة البيانات قبل الإرسال.

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