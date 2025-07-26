ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر.. رابط مباشر

اعتماد رسمي ونسب نجاح متفاوتة بين الأقسام العلمية والأدبية الثانوية الأزهرية

الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، مساء اليوم السبت الموافق 26 يوليو 2025، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 1446هـ، وذلك بتوقيع الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بتفويض من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور هذا الإعلان الذي يمثل لحظة فاصلة في مشوارهم التعليمي، ويرصد الموجز التفاصيل.

نسب النجاح في الثانوية الأزهرية 2025

شهدت نتائج هذا العام تباينًا ملحوظًا في نسب النجاح بين الشعب المختلفة، حيث جاءت على النحو التالي:

القسم العلمي: بلغت نسبة النجاح 65.01%.

بلغت نسبة النجاح 65.01%. القسم الأدبي: وصلت النسبة إلى 45.50%.

وصلت النسبة إلى 45.50%. النسبة العامة: سجلت نسبة النجاح الإجمالية 53.99%.

وقد وجّه وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، مشيدًا بمجهوداتهم المبذولة طوال العام الدراسي، كما أثنى على أداء القائمين على العملية الامتحانية من مراقبين ومصححين وأعضاء اللجان. ولم ينسَ الإشادة بدور أولياء الأمور، خاصة آباء وأمهات الطلاب الأوائل، الذين وفّروا بيئة مناسبة لتفوق أبنائهم.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 الرسمي

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية خدمة الاستعلام عن النتيجة فورًا عبر الإنترنت، لتسهيل الوصول إليها من أي مكان في الجمهورية. يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم مباشرة من خلال الدخول على الرابط التالي:

🔗 اضغط هنا للاستعلام عن النتيجة

خطوات الاستعلام عن النتيجة على بوابة الأزهر

لاستعراض نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، يمكن اتباع الخطوات التالية بكل سهولة:

الدخول إلى موقع بوابة الأزهر للنتائج:

https://natiga.azhar.eg إدخال رقم الجلوس أو الرقم القومي في المكان المخصص. الضغط على زر "عرض النتيجة". ستظهر لك النتيجة الكاملة، وتتضمن: اسم الطالب

رقم الجلوس

المجموع الكلي

درجات كل مادة

النسبة المئوية

الحالة (ناجح – دور ثانٍ – راسب)

دعم واستعداد للمرحلة القادمة

أكدت مشيخة الأزهر أن نتائج هذا العام تمثل حافزًا للطلاب لبذل مزيد من الجهد في المرحلة الجامعية المقبلة، مشيرة إلى حرصها على تطوير العملية التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. كما ناشدت جميع الطلاب بالاستفادة من هذه اللحظة لبناء مستقبلهم العلمي والمهني.

نصيحة للطلاب:

في حال وجود أي مشكلة أثناء الدخول إلى الموقع أو ظهور النتيجة، يُفضل الانتظار قليلاً وإعادة المحاولة لاحقًا بسبب ضغط الزوار على الموقع.

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