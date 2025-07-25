رسمياً.. كلية الشرطة تفتح باب التقديم للعام الدراسي 2025-2026 للبنين والبنات

أعلنت أكاديمية الشرطة، التابعة لوزارة الداخلية، فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2025-2026، وذلك عبر موقعها الرسمي، وذلك لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، وخريجي الجامعات من الذكور والإناث، وفقًا لشروط محددة وتخصصات متنوعة مطلوبة للضباط المتخصصين، ويرصد الموجز التفاصيل.

مواعيد التقديم حسب الفئة الدراسية

حددت الأكاديمية مواعيد استقبال طلبات الالتحاق إلكترونيًا على النحو التالي:

طلاب الثانوية العامة والأزهرية دفعة 2024 و2025 (بنين وبنات): التقديم من 31 يوليو حتى 28 أغسطس 2025.

التقديم من 31 يوليو حتى 28 أغسطس 2025. الضباط المتخصصون (خريجو الجامعات): من 31 يوليو حتى 11 سبتمبر 2025.

من 31 يوليو حتى 11 سبتمبر 2025. خريجو الشهادات المعادلة والدولية: من 31 يوليو حتى 28 أغسطس مع تقديم أصل الشهادة المعادلة.

شروط القبول في كلية الشرطة 2025

للجنسين (بنين وبنات):

أن يكون المتقدم أو المتقدمة مصري/ة الجنسية لأبوين مصريين عن أصل وليس بالتجنس .

. حسن السير والسلوك وألا يكون سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

اجتياز جميع اختبارات القبول، التي تشمل اختبارات القدرات، والمقاس، والطبية، والرياضية، والهيئة .

. عدم الفصل سابقًا من أي جهة حكومية أو تعليمية لأسباب تأديبية.

ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج أثناء فترة الدراسة (باستثناء الضباط المتخصصين).

الالتزام بالحد الأدنى للطول: 170 سم للذكور، و160 سم للإناث، وأن يكون الوزن مناسبًا وفقًا للمعادلة: الطول - 90.

السن والتقدير المطلوب

لطلاب الثانوية: ألا يزيد السن عن 22 عامًا في 1 أكتوبر 2025، وأن يكون حاصلًا على مجموع لا يقل عن 65% .

في 1 أكتوبر 2025، وأن يكون حاصلًا على . لخريجي الجامعات: التقديم متاح لمن لا يتجاوز عمره:

28 عامًا لحملة البكالوريوس.

30 عامًا لحملة الماجستير.

35 عامًا لحملة الدكتوراه.

شرط التقدير: جيد فأعلى .



التخصصات المطلوبة من الجامعات

للذكور:

الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة – الهندسة – العلوم – الحاسبات – الحقوق – التجارة – التربية الرياضية – اللغات والترجمة.

للبنات:

الطب البشري – الصيدلة – التمريض – العلوم – الآداب – التربية – الإعلام – علم النفس – الخدمة الاجتماعية – الحقوق.

المستندات المطلوبة للتقديم

شهادة الميلاد المميكنة.



شهادة الثانوية العامة أو بيان النجاح.



بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.



عدد 4 صور شخصية حديثة.



شهادة التخرج الجامعي (للضباط المتخصصين).



صحيفة الحالة الجنائية.



خطوات التقديم عبر الإنترنت

الدخول على موقع الأكاديمية: https://academy.moi.gov.eg تسجيل البيانات الأساسية.

حجز موعد اختبار القدرات إلكترونيًا.

طباعة إفادة التقديم.

تجهيز وتسليم الأوراق في الموعد المحدد.

المتابعة عبر الرسائل النصية SMS لمواعيد الاختبارات.

اختبارات يجب اجتيازها

اختبار القدرات.



المقاس والطول.



القوام.



الكشف الطبي الشامل.



السمات الشخصية.



اللياقة البدنية.



لجنة الهيئة النهائية.



أرقام الاستفسار

الخط الساخن: 0224109102 - 0224109197

التقديم متاح لخريجي هذا العام والعام السابق، والقبول النهائي مرهون باجتياز جميع مراحل الاختبارات بنجاح، والالتزام الكامل بالشروط والمواعيد.

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