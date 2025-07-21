شروط التقديم في قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة لعام 2025/2026

مؤتمر صحفي للإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة..

عقدت وزارة الداخلية المصرية، صباح اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بأكاديمية الشرطة للإعلان عن تفاصيل قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين للعام الدراسي 2025/2026، جاء المؤتمر بحضور مساعد وزير الداخلية ورئيس الأكاديمية، ومدير كلية الشرطة، وكبير معلمي الشرطة، إلى جانب عدد من قيادات الأكاديمية والإعلاميين، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأكد مساعد الوزير خلال كلمته أن الأكاديمية تسعى دائمًا لاختيار أفضل العناصر المؤهلة علميًا وبدنيًا ونفسيًا، مشددًا على أن باب التقديم مفتوح لحاملي المؤهلات الجامعية العليا من الجنسين.

الشروط العامة للتقديم

وأوضح المسؤولون أن التقديم لقسم الضباط المتخصصين يخضع لشروط دقيقة تضمن انتقاء الأكفأ، وجاءت الشروط كما يلي:

الجنسية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين، وألا يحمل أي منهما أو هو نفسه جنسية أخرى.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين، وألا يحمل أي منهما أو هو نفسه جنسية أخرى. السمعة والسلوك: أن يكون حسن السمعة والسيرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو تم فصله من جهة حكومية أو دراسية بقرار تأديبي نهائي.

أن يكون حسن السمعة والسيرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو تم فصله من جهة حكومية أو دراسية بقرار تأديبي نهائي. المؤهل الدراسي: الحصول على بكالوريوس أو ليسانس بتقدير عام جيد على الأقل، من دفعة 2024 أو 2025.

الحصول على بكالوريوس أو ليسانس بتقدير عام جيد على الأقل، من دفعة 2024 أو 2025. المؤهلات العليا: يسمح لحاملي الماجستير أو الدكتوراه بالتقديم وفق الحدود العمرية المحددة.

الحدود العمرية للمتقدمين

حاملو البكالوريوس أو الليسانس: ألا يتجاوز السن 28 عامًا.

حاملو الماجستير: ألا يزيد السن عن 30 عامًا.

حاملو الدكتوراه: ألا يزيد السن عن 35 عامًا.

شروط بدنية وصحية صارمة

أعلنت الأكاديمية أن القبول يشترط أيضًا توافر لياقة بدنية وصحية عالية:

الحد الأدنى للطول: 165 سم للذكور و160 سم للإناث،

التناسق بين الطول والوزن حسب معادلة (الطول – 90).

اجتياز اختبارات متنوعة تشمل الكشف الطبي، اللياقة البدنية، الاختبارات النفسية، واختبار السمات الشخصية.

أكاديمية الشرطة: صرح وطني عريق

واختُتم المؤتمر بالتأكيد على أن الأكاديمية تواصل أداء رسالتها الوطنية منذ عقود، كواحدة من أعرق الأكاديميات الأمنية عالميًا، لإعداد وتأهيل رجال الشرطة على أعلى مستوى علمي وعملي وبحثي.

اقرأ أيضًا:

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية



أحفاد نوال الدجوي يردون على الاتهامات: نملك أدلة على احتجازها والتصرف في أموالها