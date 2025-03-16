مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية

ضبط بؤرة إجرامية خطيرة في طوخ

لقي ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم في محافظة القليوبية، عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، وذلك أثناء تنفيذ حملة أمنية موسعة لضبط الخارجين عن القانون، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والاتجار بالمواد المخدرة.

ويكشف الموجز تفاصيل المداهمة الأمنية في السطور التالية

مصرع 3 عناصر إجرامية..تفاصيل المداهمة الأمنية



كشفت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن قيام بؤرة إجرامية تضم ثلاثة عناصر إجرامية شديدة الخطورة، يتزعمهم هارب من حكمين بالسجن المؤبد في جنايتي "السرقة بالإكراه، والاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري"، بمحاولة جلب وترويج المواد المخدرة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة. وقد اتخذوا من إحدى المناطق الزراعية بدائرة مركز شرطة طوخ وكراً لممارسة أنشطتهم الإجرامية.

تبادل إطلاق النار ومصرع المتهمين

بناءً على الإجراءات القانونية، تم استهداف البؤرة الإجرامية بحملة أمنية مكبرة بمشاركة قوات الأمن المركزي. وعند استشعار المتهمين بوجود القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما دفع رجال الشرطة إلى التعامل معهم وفقًا للقانون، وأسفر الاشتباك عن مصرع العناصر الثلاثة، دون وقوع إصابات بين أفراد الأمن.

مصرع 3 عناصر إجرامية.. ضبط أسلحة ومخدرات مسروقة



أسفرت المداهمة عن ضبط كمية متنوعة من المواد المخدرة، شملت "الحشيش، الهيروين، والمواد البودرية المخدرة"، بالإضافة إلى ضبط 3 بنادق خرطوش، و3 قطع سلاح فردي محلي الصنع، وسيارة ملاكي مبلغ بسرقتها.

مصرع 3 عناصر إجرامية.. اتخاذ الإجراءات القانونية



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، ومكافحة جرائم الاتجار في المخدرات والأسلحة غير المرخصة، للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

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