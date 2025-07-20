أبرز الأخبار المحلية والعالمية يوم الأحد 20 يوليو 2025

ينشر موقع "الموجز" تقريرًا إخباريًا شاملًا يرصد خلاله أهم المستجدات المحلية والإقليمية والدولية على مدار اليوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025 ، في تغطية دقيقة تواكب الأحداث لحظة بلحظة.

ويأتي ذلك في إطار التزام موقع الموجز بدوره كـمنصة إعلامية حرة ومستقلة، تنقل الخبر بموضوعية واحترافية، وتضع القارئ في قلب الحدث من خلال تحليلات موثوقة ومتابعة آنية، رغم التحديات التي تواجه الصحافة الحرة في المنطقة

ويتضمن التقرير مجموعة من العناوين والاخبار البارزة التي تصدرت المشهد خلال الساعات الماضية، لتوفر للمتابعين رؤية متكاملة وشاملة لما يحدث في مصر والعالم ، والتي تضمن عددًا من الأخبار الهامة أبرزها، الرئيس السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية: نهر النيل خط أحمر للأمن القومي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن نهر النيل يمثل قضية أمن قومي لمصر لا تقبل المساومة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

قبول استقالة وزيرة البيئة وتكليف "منال عوض" بإدارة الوزارة مؤقتًا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بقبول الاستقالة المقدمة من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وكلف مؤقتًا الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالقيام بمهام الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

الداخلية تحبط مخططًا إرهابيًا لحركة "حسم" وتعلن مقتل إرهابيين

أعلنت وزارة الداخلية نجاحها في إحباط مخطط إرهابي كانت تعد له حركة "حسم"، الذراع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية، من خلال تجنيد عناصر جديدة وتنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت أمنية واقتصادية، وأسفرت العمليات عن مصرع عدد من الإرهابيين.

مركز المعلومات: مصر وجهة جاذبة لصناعة وتجميع السيارات

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن مصر أصبحت سوقًا أكثر جذبًا لصناعة وتجميع السيارات، وفقًا لتقارير دولية، وهو ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار الصناعي والاتجاه نحو توطين الصناعات الاستراتيجية.

التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل نهاية يوليو

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2025 سيتم إعلانها قبل نهاية الشهر الجاري، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتجهيزات الفنية الخاصة بإعلان النتائج.

وظائف جديدة لتشغيل وصيانة المونوريل بنظام التعاقد

أعلنت وزارة النقل عن فتح باب التقديم لوظائف بنظام التعاقد ضمن تشغيل وصيانة قطار المونوريل، من خلال الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو E.C.M، داعية الراغبين للتقديم وفق الشروط المعلنة.

الصحة: اعتماد 7 منشآت جديدة من "GAHAR".. والإجمالي 61 منشأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان اعتماد 7 منشآت جديدة للرعاية الصحية الأولية من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، ليصل إجمالي المنشآت المعتمدة إلى 61، في إطار سعي الدولة لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

"التضامن": فريق التدخل السريع تعامل مع 780 بلاغًا في 45 يومًا

تلقت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، تقريرًا عن أداء فريق التدخل السريع، والذي تعامل مع 780 بلاغًا خلال يونيو والنصف الأول من يوليو، بنسبة إنجاز وصلت إلى 100%، ما يعكس سرعة الاستجابة والفاعلية في التدخلات الاجتماعية.

النقل تحذر من اقتحام المزلقانات وتدعو للتوعية بالسلامة

وجهت وزارة النقل تحذيرًا للمواطنين من خطورة اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، لما يشكله ذلك من خطر داهم على الأرواح وتعطيل لحركة القطارات، داعية إلى نشر الوعي المجتمعي والتعاون في الحفاظ على سلامة الجميع.

أونروا: مليون طفل يعانون من الجوع في غزة بسبب ممارسات الاحتلال

اتهمت وكالة "أونروا" السلطات الإسرائيلية بفرض سياسات تجويع على المدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن من بين المتضررين أكثر من مليون طفل، وذلك وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

الأرصاد تحذر من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الإثنين 21 يوليو ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، مع طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا، وحار على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة ليلاً، وسط تحذيرات من ارتفاع الرطوبة وتكوّن شبورة مائية صباحية على الطرق.

اقرأ أيضَا

التفاصيل الكاملة لجولة وزيرة التنمية المحلية المفاجئة بحي عابدين

بالصور.. وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة