بالصور.. وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية لتنفيذ المرحلة الأولي من تطوير سوق العتبة بالموسكي، ورفع كفاءة شوارع العسيلي و الجوهري، ويوسف نجيب، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

تستهدف المرحلة الأولي من تطوير سوق العتبة بالموسكي، ورفع كفاءة شوارع العسيلي و الجوهري، ويوسف نجيب، نقل الباعة الجائلين من هذه المناطق لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة وطلاء عدد من المبانى، وستبلغ تكلفة المرحلة الأولي من المشروع حوالي 38 مليون جنيه سيتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.

وزيرة التنمية المحلية تتفقد المرحلة الأولي من تطوير سوق العتبة بالموسكي

واستمعت وزيرة التنمية المحلية خلال الجولة التفقدية إلى عرض من رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة حول الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والبنية التحتية التي يتم تنفيذها بالمنطقة المستهدفة، وكذا أعمال طلاء واجهات عدد من العمارات ذات الطابع المعماري المتميز المطلة علي شوارع العسيلي و الجوهري وامتداده، ويوسف نجيب.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وإحلال شبكات المرافق بنسبة 100% بالعتبة

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وإحلال شبكات المرافق بنسبة 100%.

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية علي مشاهدة أحد نماذج تطوير واجهات المحلات وطلاء واجهات العمارات ذات الطابع المعماري بالمنطقة.

وزيرة التنمية المحلية تلتقي أصحاب المحلات التجارية بالعتبة

والتقت وزيرة التنمية المحلية خلال جولتها مع عدد من أصحاب المحلات التجارية بالشوارع التي تشهد أعمال التطوير الحالي الذين تقدموا بخالص الشكر للقيادة السياسية والحكومة ووزارة التنمية المحلية علي الاهتمام بتطوير المنطقة.

وزيرة التنمية المحلية

وقالت وزيرة التنمية المحلية، خلال حديثها مع أصحاب المحلات: "إن شاء الله هنعملكم حاجة كويسة وآمنة تليق بكم وبالمواطنين المترددين علي المنطقة، وكذلك الباعة الموجودين في الشوارع التي تشملها المرحلة الأولي للتطوير وعمل ممرات يسهل فيها السير والحركة .. ونتمني يكون نموذج ناجح يمكن تكراره في عدد من الشوارع الأخري بالمنطقة" .

و في ختام جولتها، وجهت وزيرة التنمية المحلية، بأهمية دفع وتيرة الأعمال الجارية للانتهاء من كافة أعمال التطوير وفقاً للجدول الزمني.

وزيرة التنمية المحلية تؤكد علي أهمية طلاء واجهات مباني المرحلة الأولى من تطوير العتبة

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية رفع كفاءة وطلاء واجهات المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولى من التطوير، والتي تتميز بطراز معماري وذلك بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تشدد علي أهمية مراجعة أي تشوهات بصرية علي واجهات العمارات بالعتبة

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية مراجعة أي تشوهات بصرية علي واجهات العمارات التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها ورفع أي أسلاك علي واجهاتها للحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي لها بعد أعمال التطوير.

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