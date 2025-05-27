وزيرة التنمية المحلية تطالب بمحاسبة أي موظف يتسبب في تعطيل ملفات المواطنين

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من القيادات لمتابعة منظومة العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات.

وينشر "الموجز" خلال التقرير التالي تفاصيل الاجتماع الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية لمتابعة منظومة العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات.

وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومة العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات

شهد الاجتماع الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية لمتابعة منظومة العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات استعراض نتائج المرور الميداني لفرق قطاع التفتيش والرقابة والإدارة المركزية للتحول الرقمي والمعلومات بالوزارة لسير العمل في 6 مراكز تكنولوجية على مستوي 3 محافظات هي القاهرة ( حي شرق مدينة نصر - حي المقطم ) الجيزة ( حي الهرم ) والقليوبية ( مركز ومدينة بنها - مركز ومدينة شبين القناطر - مركز ومدينة القناطر الخيرية ) لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، والاطمئنان علي فصل طالب الخدمة عن مقدمها ومدي كفاية أعداد الموظفين العاملين بكل مركز وكذا كفاية الأجهزة التكنولوجية بالمراكز التكنولوجية ( الكمبيوتر - الطابعات - الماسحات الضوئية وغيرها ) ورصد أي معوقات تواجههم في سرعة حصولهم علي خدماتهم المختلفة.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع موقف أعداد الطلبات والملفات الخاصة بالمواطنين بالمراكز التكنولوجية

كما شهد الاجتماع الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية استعراض موقف أعداد الطلبات والملفات الخاصة بالمواطنين في كافة الإدارات المختلفة بالمراكز التكنولوجية ومن بينها التصالح علي مخالفات البناء والمحال العامة ومنظومة المتغيرات وتراخيص البناء والتنظيم وغيرها من الخدمات اليومية للمواطنين.

وزيرة التنمية المحلية توجه بضرورة قيام المحافظين بتفعيل دور لجان المتابعة علي المراكز التكنولوجية

ومن جانبها، وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة قيام المحافظين بتفعيل دور لجان المتابعة علي المراكز التكنولوجية للمرور بصفة مستمرة لرصد وحل مشكلات المواطنين وسرعة انهاء الطلبات الخاصة بهم في مختلف الخدمات.

وزيرة التنمية المحلية تطالب بضرورة محاسبة المقصرين من الموظفين المتسببين في تعطيل ملفات المواطنين

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة محاسبة المقصرين من الموظفين والعاملين المتسببين في تعطيل ملفات المواطنين بما يساهم في سرعة إنجاز الخدمات التي يطلبوها.

وزيرة التنمية المحلية تطالب بأهمية التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بأهمية التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة والتنسيق بين وزارة التنمية المخلية ووزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع لائحة تنظيمة للمراكز التكنولوجية والهيكل التنظيمي علي مستوي جميع المحافظات وتوحيد بعض الخدمات علي منظومة المحليات ودورة العمل والمستندات بين جميع المحافظات.

وزيرة التنمية المحلية توجه باستمرار المرور الميداني علي المراكز التكنولوجية

ووجهت وزيرة التنمية المحلية باستمرار المرور الميداني من اللجنة المشكلة من القطاعات المعنية بالوزارة بشكل دوري علي المراكز التكنولوجية في جميع المدن والأحياء والمراكز بالمحافظات، وكذا المتابعة علي المراكز التي تم المرور عليها بعد 3 أسابيع للتأكد من تلافي أي ملاحظات وحل مشكلات المواطنين.

وزيرة التنمية المحلية توجه بصيانة الأجهزة داخل المراكز التكنولوجية

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة الاهتمام بصيانة الأجهزة داخل المراكز التكنولوجية وإحلال الأجهزة القديمة لضمان استمرارية العمل بكفاءة ومتابعة عقود الصيانة وسرعة والانتهاء من الملفات الموجودة في عدد من الإدارات للمساهمة في تحسين أداء الخدمات وتوفير الاحتياجات اللوجستية للمراكز التكنولوجية وتفعيل الخدمات الإلكترونية والتوسع في أرشفة المعاملات والتعامل الإلكتروني لكافة المستندات.

وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظين بضرورة الاهتمام بالحالة الانشائية لكافة المراكز التكنولوجية

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية ، المحافظين بضرورة الاهتمام بالحالة الانشائية لكافة المراكز التكنولوجية وتحسين ورفع كفاءة بعضها وفقاً للحالة الانشائية التي رصدتها لجنة الوزارة في المرور الميداني لها.

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