وزيرة التنمية المحلية: نؤمن بأن المدن هي المحرك الرئيسي في تحقيق التنمية المستدامة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا موسعًا مع ريتشارد بادن، مدير قطاع الحكومات المحلية والمدن الذكية بشركة Esri العالمية، وذلك على هامش مشاركتها فى مؤتمر مستخدمي (Esri) الدولى لعام 2025، والذى يعقد فى مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

ناقشت وزيرة التنمة المحلية مع ريتشارد بادن، مدير قطاع الحكومات المحلية والمدن الذكية بشركة Esri العالمية سبل دعم وتطوير قدرات المدن المصرية في استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية (GIS) كأداة أساسية في التخطيط والإدارة المحلية.

اجتماع وزيرة التنمية المحلية ومدير الحكومات المحلية والمدن الذكية بشركة Esri العالمية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أن وزارة التنمية المحلية تؤمن بأن المدن هي المحرك الرئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، وأن تمكين الإدارة المحلية بالبيانات الدقيقة تعد الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة المكانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وزيرة التنمية المحلية

تجربة "أطلس المدن المصرية"

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تجربة "أطلس المدن المصرية" أظهرت كيف يمكن للنظم الجغرافية أن تُحدث تحولًا نوعيًا في تعزيز قدرة الإدارات المحلية على فهم واقعها التنموي، والتفاعل السريع مع المتغيرات المناخية والديموغرافية، وتحديد أولويات الاستثمار والخدمة بكفاءة .

وزيرة التنمية المحلية: نعمل على تعزيز قدرة المحافظات على استخدام أدوات GIS في تتبع الفجوات التنموية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل حاليًا على تعزيز قدرة المحافظات على استخدام أدوات GIS في تتبع الفجوات التنموية، وتوزيع الموارد المتاحة بصورة عادلة وتحليل كفاءة الخدمات، خاصة في المدن المتوسطة والصغيرة، التي تتطلب تدخلات دقيقة ومتكاملة.

منصات رقمية تفاعلية على مستوى المدن

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية إنشاء منصات رقمية تفاعلية على مستوى المدن، تُسهل تبادل البيانات والتجارب بين الجهات المحلية والدولية، وتدعم التخطيط الحضري، والتنسيق في الاستجابة للأزمات، والتوسع العمراني المرن.

ريتشارد بادن: أطلس المدن المصرية يمثل مرجعًا مهماً للعديد من الحكومات المحلية

ومن جانبه، عبّر ريتشارد بادن عن تقديره للتقدم الكبير الذي تحققه وزارة التنمية المحلية في مجال التحول الرقمي المحلي، مؤكدًا أن أطلس المدن المصرية يمثل مرجعًا مهماً للعديد من الحكومات المحلية في كيفية استخدام نظم المعلومات الجغرافية لبناء سياسات محلية قائمة على البيانات.

مدير قطاع الحكومات المحلية والمدن الذكية: شركة Esri تُولي أهمية كبرى لدعم المدن المتوسطة والصغيرة في الدول النامية

كما أشار مدير قطاع الحكومات المحلية والمدن الذكية إلى أن شركة Esri تُولي أهمية كبرى لدعم المدن المتوسطة والصغيرة في الدول النامية، وأنها على استعداد لتطوير حزم أدوات ومنصات مخصصة تتماشى مع واقع المدن المصرية، وتُسهم في تسريع وتيرة التنمية والتحول الحضري الذكي.

كما رحّب ريتشارد بادن بإطلاق برامج تدريبية مخصصة للكوادر المحلية في مصر، بالتعاون مع الوزارة، لتأهيل جيل جديد من المخططين والمسؤولين المحليين القادرين على استخدام البيانات الجغرافية في دعم القرارات اليومية.

وزيرة التنمية المحلية تشدد على أهمية تعميق التكامل بين أدوات التخطيط المكاني وآليات تخصيص الموارد

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تعميق التكامل بين أدوات التخطيط المكاني وآليات تخصيص الموارد، لضمان ربط الأولويات المحلية بالموازنات العامة بشكل أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات الفعلية، داعية Esri للمساهمة في تطوير أدوات مرنة ومتكاملة تدعم هذا الربط.

كما أعربت د.منال عوض عن تطلعها إلى وضع خطوات تنفيذية للتعاون في مجالات التخطيط المحلي، التوسع الحضري، ورصد التغيرات، بما يدعم بناء مدن مصرية ذكية، مرنة، وشاملة، ترتبط بالمنظومة العالمية للحوكمة والتنمية المستدامة.

وزيرة التنمية المحلية

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على توسيع نطاق التعاون الفني بين وزارة التنمية المحلية وشركة Esri خلال الفترة المقبلة، من خلال خارطة طريق مشتركة تشمل تطوير المنصات الجغرافية، وتطبيقات التتبع الحضري، وبناء القدرات، باعتبارها مناطق ذات أولوية في خطة الدولة المصرية للتنمية المتكاملة.

اقرأ أيضَا

التفاصيل الكاملة لجولة وزيرة التنمية المحلية المفاجئة بحي عابدين

بالصور.. وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة