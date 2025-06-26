وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تعلنان التسليم النهائى لـ المدفن الصحي ببنى سويف

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، التسليم النهائي لـ المدفن الصحي بمركز ومدينة سمسطا في محافظة بني سويف، وينشر "الموجز" التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

جاء التسليم النهائي لـ المدفن الصحي بمركز ومدينة سمسطا في محافظة بني سويف ضمن خطة وزارتي البيئة والتنمية المحلية لتطوير منظومة النظافة، وإنشاء عدد من المدافن الصحية للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات، وذلك من خلال اللجنة المختصة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية.

المدفن الصحي

وزيرة التنمية المحلية: تكلفة المدفن الصحي بلغت حوالى 63 مليون جنيه مليون جنيه

ومن جانبها أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تكلفة المدفن الصحي بلغت حوالى 63 مليون جنيه مليون جنيه، ويأتى ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتكليفات لرئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بأهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وزيرة التنمية المحلية: إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات ببني سويف بلغت 125 مليون جنيه مليون جنيه

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة بنى سويف، حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة بلغت 125 مليون جنيه مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تسليم المدفنيين الصحيين بقرية سنور ومركز سمسطا بتكلفة بلغت 41 مليون جنيه، كما تم تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة ناصر بتكلفة 21 مليون جنيه.

وزيرة البيئة: المدفن الصحي يتضمن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل

ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن المدفن الصحي يتضمن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن وغرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات ، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة البيئة: المدافن الصحية تعد جزءً أساسيًا من البنية التحتية بهدف تعزيز الدفن الصحى والقضاء على التراكمات

وأوضحت وزيرة البيئة أن المدافن الصحية تعد جزءً أساسيًا من البنية التحتية بهدف تعزيز الدفن الصحى والقضاء على التراكمات، وذلك ضمن جهود الوزارات المعنية لدعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.

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