وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود سير العمل في منظومة المراكز التكنولوجية بالمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس قطاع التفتيش والرقابة وإدارة الحوكمة والتحول الرقمي لمتابعة سير العمل في منظومة المراكز التكنولوجية في عدد من المحافظات وحصول المواطنين علي خدماتهم بصورة سريعة، وينشر “الموجز” تفاصيل الاجتماع خلال التقرير التالي.

شهد الاجتماع الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية متابعة نتائج تقارير المرور الميداني التي قام بها قطاع التفتيش بالوزارة علي حوالي 13 مركز تكنولوجي علي مستوي المحافظات خلال الفترة الماضية للتأكد من تلافي جميع الملاحظات والمعوقات التي رصدتها الوزارة، حيث تقدم تلك المراكز حوالي 186 خدمة محلية للمواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزيرة التنمية المحلية توجه بزيادة عدد المشاركين في المرور الميداني علي المراكز التكنولوجية

ومن جانبها، وجهت وزيرة التنمية المحلية بزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة المشاركين في المرور الميداني علي المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وإعداد تقارير بأي ملاحظات أو معوقات تواجه المواطنين في حصولهم علي الخدمات أو تأخير في بعض الملفات ووضع الحلول والمقترحات بالتعاون مع إدارة الحوكمة والتحول الرقمي بالوزارة.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية توجه بمتابعة شكاوي المواطنين والاشغالات والتعديات

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بالتنسيق بين قطاع التفتيش والمتابعة وادارة التحول الرقمي والحوكمة في متابعة شكاوي المواطنين والاشغالات والتعديات في مختلف المحافظات.

وزيرة التنمية المحلية توجه بتوفير التدريب والتأهيل للعاملين في إدارة الحوكمة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية توفير التدريب والتأهيل للعاملين في إدارة الحوكمة في الملفات المهمة التي يتم مراجعتها في المراكز التكنولوجية لتحقيق المستهدف من المرور الميداني مع قطاع التفتيش مع التأكيد علي ضرورة التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط في هذا الشأن.

وزيرة التنمية المحلية تعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات

من ناحية أخري، أعلنت وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية اليوم الثلاثاء والتي يجري تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن وجهات الولاية وجميع الأجهزة التنفيذية واللجنة العليا لاسترداد الأراضى.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المرحلة الثانية للموجة الحالية تستمر حتى 27 يونيو الجاري وتستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواءً بالبناء أو الزراعة وكذا المتغيرات المكانية غير القانونية.

وزيرة التنمية المحلية تشدد علي ضرورة التعاون لمتابعة موجة الإزالات

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية التعاون والتنسيق الجيد بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية عبر اللجنة المشكلة لمتابعة موجة الإزالات فى كل محافظة وضرورة تضافر كافة الجهود، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال وصور التعديات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق المستهدف من المرحلة الثانية للموجة الـ26 حفاظاً على حق الدولة والأجيال القادمة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة المستمرة مع المحافظات لتذليل أى معوقات وعدم التهاون فى التصدي لجميع المخالفات والإزالة فى المهد لأى تعديات جديدة تطبيقاً للقانون.

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