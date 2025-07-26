مؤشرات تنسيق الجامعات 2025.. الطب يتصدر بـ93.17% والهندسة تقترب من 89%

مع اقتراب انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق.. طلاب الثانوية العامة يبحثون عن كليات القمة وحدود القبول

ارتفاع معدلات البحث عن تنسيق الجامعات 2025

مع اقتراب انطلاق أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول في الجامعات للعام الدراسي 2025، تصدرت مؤشرات تنسيق الجامعات اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، واحتلت صدارة محركات البحث، خاصة "جوجل"، وسط حالة من الترقب لمعرفة الكليات المتاحة والحدود الدنيا للقبول في مختلف التخصصات، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل انتظار إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق عملية التنسيق خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب اعتماد نتائج الثانوية العامة رسميًا، حيث تبدأ عمليات التقديم بناءً على نسب النجاح وتوزيع شرائح المجاميع التي تم رصدها هذا العام.

مؤشرات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

وجاءت المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات للمرحلة الأولى للعام 2025 متقاربة مع العام الماضي، وهو ما يمنح الطلاب دليلاً استرشاديًا قبل إعلان الحد الأدنى رسميًا، وتشير التوقعات إلى أن كليات القطاع الطبي ستظل تتصدر القائمة من حيث نسب القبول المرتفعة.

وفيما يلي أبرز مؤشرات تنسيق كليات المرحلة الأولى لعام 2025:

كلية الطب البشري : 93.17%

: 93.17% كلية طب الأسنان : 92.68%

: 92.68% كلية العلاج الطبيعي : 92.19%

: 92.19% كلية الصيدلة : 91.70%

: 91.70% كلية الهندسة : 88.65%

: 88.65% كلية الحاسبات والمعلومات (شعبة رياضة) : 83.41%

: 83.41% كلية التمريض : 84.41%

: 84.41% كلية الألسن : 84.41%

: 84.41% كلية الآثار : 78%

: 78% كلية الإعلام : 83.17%

: 83.17% كلية السياسة والاقتصاد : 85.12%

: 85.12% كلية التجارة : 68.70%

: 68.70% كلية الآداب: 60.85%

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية: فرص بديلة بنسب أقل

في الوقت نفسه، كشفت التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية عن انخفاض واضح في الحدود الدنيا بالمقارنة مع الجامعات الحكومية، مما يوفر بدائل مهمة للطلاب الذين لم يحصلوا على المجاميع المطلوبة لكليات القمة.

وتشير التقديرات إلى أن:

الطب البشري في الجامعات الخاصة يبدأ من 74%

يبدأ من 74% الهندسة من 65%

من 65% كليات أخرى مثل الإعلام والآثار قد تقبل بنسب أقل حسب الطاقة الاستيعابية وعدد المتقدمين.

كما أعلنت بعض الجامعات الأهلية عن منح دراسية جزئية وكاملة لطلاب الثانوية العامة المتفوقين، مما يفتح الباب أمام فرص تعليمية مميزة خارج إطار الجامعات الحكومية.

ما الذي ينتظر الطلاب في الفترة القادمة؟

من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي عن الجدول الزمني الكامل لخطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث سيُطلب من الطلاب إدخال البيانات واختيار الكليات حسب ترتيب الأفضلية والمجموع.

وسيكون للبيانات التي نشرتها الوزارة سابقًا حول شرائح المجاميع وتوزيع الدرجات دور محوري في تحديد مؤشرات القبول هذا العام، ما يوجب على الطلاب وأولياء الأمور متابعة التحديثات الرسمية باستمرار.

نصائح هامة للطلاب قبل تسجيل الرغبات

لا تعتمد فقط على كليات القمة، وكن واقعيًا في اختياراتك.

راجع تنسيق العام الماضي ولكن لا تعتبره قاعدة ثابتة.

تابع نشرات وزارة التعليم العالي الرسمية فقط، وتجنب الشائعات.

استعن بمشرف تربوي أو خبير تنسيق في حال وجود ارتباك أو حيرة.

يشهد تنسيق الجامعات 2025 منافسة قوية، خاصة في الكليات الطبية والهندسية، وسط توقعات بتقارب الحدود الدنيا من تنسيق العام الماضي. ويبقى الحسم في يد وزارة التعليم العالي عند إعلان الأرقام الرسمية خلال أيام قليلة. لذا، كن مستعدًا، واختَر بحكمة، فمستقبلك يبدأ من هذه الخطوة.

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