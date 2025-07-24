فرصتك لسه موجودة.. كليات ومعاهد تقبل من 50% في تنسيق 2025

رغم حصول بعض طلاب الثانوية العامة 2025 على مجموع 50% أو أقل، إلا أن الفرصة في استكمال الدراسة الجامعية لا تزال قائمة، بفضل وجود عدد من الكليات والمعاهد المعتمدة التي تتيح القبول بهذه النسبة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو التكنولوجي.

ومع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التنسيق الإلكتروني، أُدرجت مجموعة من المعاهد العليا والمتوسطة ضمن تنسيق المرحلة الثالثة، وهي تقبل من 50% كحد أدنى، وتمنح شهادات موثقة يمكن للطلاب بها دخول سوق العمل مباشرة أو استكمال الدراسة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

كليات ومعاهد تقبل من 50%

تضم هذه المؤسسات عددًا من المعاهد العليا الخاصة التي تدرس أربع سنوات، مثل:

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

المعهد العالي للسياحة والفنادق

المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات

معاهد الإدارة والسكرتارية والحاسبات

كما تتوفر معاهد فنية متوسطة (سنتين) تقبل من 50% أيضًا، أبرزها:

المعهد الفني التجاري

المعهد الفني الصناعي

المعهد الفني الفندقي

معهد فني صحي خاص

وتتميز هذه المعاهد بأنها تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي، وتقدم برامج تعليمية تؤهل الطلاب لمهن مطلوبة في السوق.

الجامعات التكنولوجية: فرصة جديدة

من الخيارات الجديدة التي برزت مؤخرًا، الجامعات التكنولوجية، وهي مؤسسات حديثة تقدم تعليمًا تطبيقيًا حديثًا، وتقبل من الطلاب الحاصلين على دبلومات أو ثانوية عامة بعد اجتياز اختبارات القبول، في تخصصات مثل:

الطاقة الجديدة والمتجددة

الميكاترونكس

تكنولوجيا المعلومات

صناعة الغزل والنسيج

لا تيأس من ضعف المجموع

أكد مسؤولون بوزارة التعليم العالي أن التعليم لم يعد قائمًا فقط على كليات القمة، بل بات هناك اتجاه قوي نحو المسارات المهنية والتطبيقية، التي توفر مستقبلًا جيدًا في الوظائف الحديثة.

وينصح الخبراء الطلاب بعدم التوقف عند المجموع، والبحث عن مجالات تتوافق مع مهاراتهم وقدراتهم، مع تطوير الذات والتدريب العملي واللغات.

وإذا كنت من الطلاب الحاصلين على 50%، تذكر أن الفرصة لم تنتهِ، فهناك أبواب كثيرة مفتوحة، فقط ابحث واختر ما يناسبك وابدأ مشوارك العلمي من جديد بثقة وأمل.

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