تنسيق الكليات 2025 علمي علوم: مؤشرات الحد الأدنى للقبول بنسب مئوية دقيقة

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2025، بدأت الأنظار تتجه نحو تنسيق الكليات، خاصةً بالنسبة لطلاب شعبة "علمي علوم"، حيث تشهد هذه الشعبة تنافسًا كبيرًا على المقاعد المحدودة في كليات القمة مثل الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

الحدود المتوقعة لكليات القمة

وفقًا لمصادر بوزارة التعليم العالي، فإن المرحلة الأولى من التنسيق من المتوقع أن تبدأ من نحو 90.5% (371 درجة تقريبًا)، وهو ما يمثل استقرارًا نسبيًا مقارنة بالعام الماضي، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن كلية الطب البشري ستبدأ من حوالي 91.5% (375 درجة)، بينما قد يبدأ الحد الأدنى لكلية الصيدلة عند 89.5% (367 درجة)، والعلاج الطبيعي عند 90.1% (369.5 درجة).

كليات العلوم والزراعة تفتح أبوابها

وقد صرح أحد مسؤولي مكتب التنسيق أن كليات العلوم ستستوعب عددًا كبيرًا من طلاب علمي علوم ممن تقل درجاتهم عن 85%، وهو ما يعكس التوجه نحو دعم التخصصات العلمية التطبيقية في إطار خطة الدولة لتعزيز البحث العلمي.

المرحلة الثانية والثالثة من التنسيق

أما المرحلة الثانية، فستبدأ من نسبة تقديرية تبلغ 64.6% (265 درجة تقريبًا)، وتشمل كليات العلوم والزراعة والتمريض، بالإضافة إلى بعض كليات الحاسبات والمعلومات التي تسمح بالتحويل من "علوم" إلى "حاسبات" وفقًا لاختبارات القدرات. في حين ستنطلق المرحلة الثالثة غالبًا من الحد الأدنى للنجاح وهو 205 درجات (50%).

نظام إلكتروني متطور للتنسيق

وتعمل وزارة التعليم العالي على تطوير نظام التنسيق الإلكتروني هذا العام، بحيث يتم إدراج مؤشرات فورية للطلاب عند تسجيل الرغبات، لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.

نصيحة للطلاب

في النهاية، يبقى على الطالب أن يُحسن اختيار الرغبات وفقًا لقدراته وميوله، لا فقط بناءً على الحد الأدنى، فالتخصص المناسب قد لا يكون دائمًا هو الأعلى في التنسيق، بل الأنسب لمساره المهني المستقبلي.

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