شروط القبول في الأكاديمية والكليات العسكرية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية دفعة أكتوبر 2025

فرصة استثنائية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية للالتحاق بـ الكليات العسكرية وفق شروط دقيقة.. أعلنت القوات المسلحة، عبر المتحدث العسكري الرسمي، عن الشروط اللازمة للقبول في الأكاديمية العسكرية والكليات التابعة لها للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، وذلك للالتحاق بدفعة أكتوبر 2025، ويأتي هذا الإعلان ضمن خطة القوات المسلحة لاستقطاب العناصر المتميزة علميًّا وبدنيًّا لخدمة الوطن في مختلف المجالات العسكرية، ويرصد الموجز التفاصيل.

شروط الالتحاق بالكلية البحرية: تفوق أكاديمي ومهارات بدنية

للالتحاق بالكلية البحرية، يشترط على المتقدم أن يجيد السباحة إجادة تامة، وهو شرط أساسي لاختبارات القبول، كما حُددت نسبة القبول بمجموع لا يقل عن 65% لطلاب القسم العلمي فقط، ولا يُقبل القسم الأدبي.

يحصل الطالب بعد التخرج على:

بكالوريوس في العلوم العسكرية والبحرية

بكالوريوس في العلوم السياسية

الكلية الحربية: متاحة للعلمي والأدبي بشروط

حددت الكلية الحربية الحد الأدنى للقبول بـ:

65% فأكثر لطلاب القسم العلمي

لطلاب القسم العلمي 70% فأكثر لطلاب القسم الأدبي

ويُمنح خريج الكلية درجة بكالوريوس في العلوم العسكرية، بالإضافة إلى أحد المؤهلات التالية:

بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية

بكالوريوس الحاسبات والمعلومات

بكالوريوس إدارة أعمال النقل واللوجستيات

الكلية الجوية: تخصصات متعددة وفرص دولية

الكلية الجوية تستقبل الطلاب من:

القسم العلمي بمجموع 60% فأكثر

القسم الأدبي بمجموع 65% فأكثر

وتمنح الكلية درجات علمية متنوعة، منها:

بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية مع شارة الطيران

مع شارة الطيران بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات الطيران

في تخصص نظم معلومات الطيران شهادة طيار تجاري ورخصة طيران معتمدة دوليًا

شهادة أساسيات مراقبة المطار الدولية

بكالوريوس تجارة – إدارة أعمال الطيران والمطارات (للقسم الأدبي)

مزايا التقديم وفرص المستقبل

تُعد الكليات العسكرية في مصر من أبرز المؤسسات التعليمية التي تجمع بين الانضباط العسكري والتفوق العلمي، حيث يحصل الطالب على تدريب مكثف، ورعاية صحية واجتماعية، وفرص مستقبلية للعمل القيادي داخل مؤسسات الدولة.

كما تضمن الأكاديمية العسكرية حصول الطالب على تعليم جامعي معتمد دوليًا، إلى جانب شارات ورتب عسكرية تؤهله لتولي مناصب مهمة داخل القوات المسلحة فور التخرج.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. التعليم تكشف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2025.. والوزير لم يتواصل مع الأوائل



ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2025 متاحة الآن بالاسم ورقم الجلوس

