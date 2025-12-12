مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025.. مجموعة نارية وطموحات كبيرة

تترقب جماهير كرة القدم المصرية مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، وتعتبر هذه النسخة محطة مهمة للكرة المصرية، خاصة بعد غياب الفراعنة عن منصة التتويج منذ آخر لقب حققوه في نسخة أنجولا 2010، حين تُوّج المنتخب بالبطولة للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، ويرصد الموجز التفاصيل.

مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025

أوقعت قرعة البطولة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات قوية هي:

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

أنجولا

وتُقام مباريات الفراعنة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وهو ملعب سبق أن استضاف بطولات ومباريات دولية كبيرة. وتأتي المشاركة المصرية ضمن نسخة تشهد استمرار مشاركة 24 منتخبًا للمرة الرابعة على التوالي منذ توسيع عدد المنتخبات بداية من نسخة 2019.

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة جدول المباريات، والذي جاء كالتالي:

22 ديسمبر – مصر × زيمبابوي الساعة 11 مساءً

الساعة 26 ديسمبر – مصر × جنوب أفريقيا الساعة 6 مساءً

الساعة 29 ديسمبر – مصر × أنجولا الساعة 7 مساءً

ويُنتظر أن يحقق الفراعنة انطلاقة قوية في البطولة، خاصة في ظل تركيز الجهاز الفني على الإعداد البدني والفني قبل انطلاق المنافسات.

قائمة منتخب مصر المشاركة في أمم أفريقيا 2025

كشف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن عن قائمة اللاعبين المكونة من 28 لاعبًا، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع:

محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط:

مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم:

محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

وشهدت القائمة استبعاد محمد عبد المنعم بسبب عدم الجاهزية البدنية، على أن يبدأ معسكر المنتخب يوم 3 ديسمبر استعدادًا للبطولة القارية.

طموحات الجماهير المصرية قبل البطولة

تأمل الجماهير في استعادة بريق الفراعنة والعودة إلى منصات التتويج بعد سنوات من المحاولات غير المكتملة. ويعوّل الجمهور على تواجد نجوم كبار مثل محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد، بالإضافة إلى اعتماد حسام حسن على مزيج من الخبرة والشباب.

كما يترقب الجمهور أداء المنتخب في مجموعة تعتبر متوازنة لكنها تحمل تحديات كبيرة، خاصة أمام منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا صاحبة الخبرة القارية.

ختام

مع اقتراب انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025، ترتفع آمال المصريين في رؤية منتخبهم يعود إلى القمة ويحقق إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل بطولاته. وتظل البداية القوية في دور المجموعات مفتاح العبور نحو الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب الغائب منذ 15 عامًا.