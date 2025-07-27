تنسيق جامعة الأزهر 2025.. 94.6% للطب و91.5% للصيدلة و89% للهندسة

تساؤلات متزايدة بين طلاب الثانوية الأزهرية.. تنسيق الأزهر الشريف

تشهد الأيام الحالية حالة من الترقب والقلق بين طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم، في انتظار الإعلان الرسمي عن تنسيق القبول في كليات جامعة الأزهر للعام الجامعي 2025/2026، وتأتي هذه الحالة في ظل الارتفاع الملحوظ في نسب النجاح لهذا العام، والتي سجلت زيادة بنسبة 3% عن العام السابق، مما يعزز التوقعات بارتفاع الحدود الدنيا للقبول في بعض الكليات، لا سيما التخصصات الطبية والهندسية التي تحظى دائمًا بإقبال كبير، ويرصد الموجز التفاصيل.

توقعات التنسيق للكليات الطبية: الطب يتصدر بـ94.6%

تشير المؤشرات الأولية المستندة إلى تنسيق عام 2024 إلى احتمالية استقرار الحد الأدنى للقبول في كلية الطب بـجامعة الأزهر (فرع القاهرة – بنين وبنات) عند معدل يتراوح بين 615 و620 درجة من إجمالي 650، أي بنسبة تتراوح بين 94.6% و95.4%، بينما يتراوح الحد الأدنى للقبول في فرعي دمياط وأسيوط بين 608 و615 درجة.

أما كلية طب الأسنان فيُتوقع أن تستقر عند حدود 600 درجة تقريبًا، فيما تشير التقديرات إلى أن الحد الأدنى للالتحاق بكلية الصيدلة سيبلغ نحو 595 درجة، أي حوالي 91.5%.

الهندسة: تفاوت نسبي بين القاهرة وقنا

أما بالنسبة لكليات الهندسة، فتشير التوقعات إلى أن كلية الهندسة بالقاهرة ستشهد حدًا أدنى للقبول يتراوح بين 575 و585 درجة، في حين تُقدّر الحدود الدنيا بكلية الهندسة بقنا بما يتراوح بين 570 و578 درجة، أي ما يعادل ما بين 87.7% إلى 89%، وهو ما يعكس تفاوتًا طفيفًا مرتبطًا بالكثافة الطلابية والإقبال الجغرافي.

نسب النجاح الرسمية.. 53.99% إجمالي النجاح و65.01% للقسم العلمي

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قد اعتمد رسميًا نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأظهرت النتائج أن نسبة النجاح في القسم العلمي بلغت 65.01%، بينما سجل القسم الأدبي نسبة 45.5%، لتكون النسبة العامة 53.99%.

وحرص الضويني على تهنئة الطلاب الناجحين، مشيدًا بجهودهم وتفانيهم خلال العام الدراسي، وموجهًا رسالة تحفيزية بأن يكونوا مثالًا يُحتذى به في مجتمعاتهم، وحَمَلة لرسالة الأزهر الشريف علمًا وأخلاقًا.

شكر للأهالي والمعلمين وتقدير للجهود المبذولة

كما توجه وكيل الأزهر بالشكر لأولياء الأمور، مثمنًا دورهم في دعم أبنائهم طوال فترة الامتحانات والمذاكرة، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاح هو ثمرة تكاتف وتعاون وجهد مشترك بين الطلاب وأسرهم والمعلمين.

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