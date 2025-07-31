تنسيق الجامعات 2025.. موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وتفاصيل الحد الأدنى

مع انطلاق موسم تنسيق الجامعات 2025، يترقب طلاب الثانوية العامة بمختلف شعبهم إعلان نتيجة المرحلة الأولى، وذلك بعد أن بدأ تسجيل الرغبات منذ الثلاثاء الماضي، ليستمر حتى مساء السبت 2 أغسطس 2025 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ويرصد الموجز التفاصيل.

استمرار تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى

فتحت معامل الحاسب الآلي بالجامعات أبوابها يومياً من التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور في إدخال رغباتهم بشكل صحيح، وتشهد المعامل إقبالاً كبيراً من الطلاب لتجنب الوقوع في أخطاء قد تؤثر على مستقبلهم الدراسي.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا لقبول الطلاب في المرحلة الأولى وفقاً للنظامين القديم والحديث، حيث جاءت على النحو التالي:

أولاً: النظام الحديث

الشعبة العلمية (علوم): 293 درجة فأكثر بنسبة 91.56%، بعدد 21,853 طالباً.

293 درجة فأكثر بنسبة 91.56%، بعدد 21,853 طالباً. الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر بنسبة 88.44%، بعدد 16,577 طالباً.

283 درجة فأكثر بنسبة 88.44%، بعدد 16,577 طالباً. الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر بنسبة 72.81%، بعدد 54,073 طالباً.

🔹 إجمالي طلاب النظام الحديث: 92,503 طالباً.

ثانياً: النظام القديم

الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر بنسبة 85.37%، بعدد 1,411 طالباً.

350 درجة فأكثر بنسبة 85.37%، بعدد 1,411 طالباً. الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر بنسبة 81.71%، بعدد 280 طالباً.

335 درجة فأكثر بنسبة 81.71%، بعدد 280 طالباً. الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر بنسبة 65.85%، بعدد 527 طالباً.

🔹 إجمالي طلاب النظام القديم: 2,218 طالباً.

وبذلك يصل إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين إلى 94,721 طالباً.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

من المتوقع أن يمد مكتب التنسيق فترة تسجيل الرغبات لمدة 24 ساعة إضافية، ليُغلق باب التسجيل نهائياً في تمام السابعة من مساء الأحد 3 أغسطس 2025، وبناءً على العرف المتبع سنوياً، ستُعلن نتيجة المرحلة الأولى بعد غلق باب التسجيل بـ 48 ساعة تقريباً، أي بنهاية الأسبوع المقبل.

نصائح للطلاب أثناء التسجيل

مراجعة الرغبات أكثر من مرة قبل تأكيدها.

الاستعانة بمعامل التنسيق الجامعية لتجنب الأخطاء التقنية.

الاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بالكليات في الأعوام السابقة لتحديد اختيارات واقعية.

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