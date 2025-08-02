تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد التسجيل والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

مع اقتراب غلق باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2025 لطلاب الثانوية العامة، تزايدت معدلات البحث عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2025، والكليات المتاحة لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة من تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2025/2026، ويستعرض الموجز التفاصيل.

موعد انتهاء المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي أن تسجيل رغبات المرحلة الأولى ينتهي اليوم السبت 2 أغسطس 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً، بعد استمرار لمدة 5 أيام.

ومن المقرر أن تُعلن نتيجة المرحلة الأولى خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، على أن يبدأ تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2025 يوم الأربعاء أو الخميس 6 أو 7 أغسطس 2025، ويستمر لمدة 5 أيام متتالية.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2025 للشعبتين العلمي والأدبي

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية سيرتفع بواقع 1% عن العام الماضي، نظرًا لارتفاع مجاميع الطلاب هذا العام، وهو ما ظهر في الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى.

وسيكون التسجيل حصريًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة 2025

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2025، خاصة شُعبتي علمي علوم وعلمي رياضة، إعلان تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية، والتي يُتوقع أن تنطلق عقب ظهور نتيجة المرحلة الأولى.

ويُمكن الاسترشاد بنتائج تنسيق العام الماضي 2024 للتعرف على الحدود الدنيا للكليات المتاحة، والتي شملت كليات الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، الهندسة، الطب البيطري، وعددًا من كليات التمريض والعلوم الصحية.

أبرز الكليات ومؤشرات الحد الأدنى 2024 في المرحلة الأولي للثانوية العامة

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم: 370.5 درجة بنسبة 90.37%

حاسبات ومعلومات دمياط علوم: 370 درجة بنسبة 90.24%

هندسة طنطا: 370 درجة بنسبة 90.24%

هندسة بور سعيد: 369.5 درجة بنسبة 90.12%

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم: 369.5 درجة بنسبة 90.12%

طب بيطري جنوب الوادي: 369 درجة بنسبة 90.00%

هندسة بنها بشبرا: 369 درجة بنسبة 90.00%

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم: 369 درجة بنسبة 90.00%

هندسة الإسكندرية: 369 درجة بنسبة 90.00%

طب بيطري الزقازيق: 368.5 درجة بنسبة 89.88%

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم: 368.5 درجة بنسبة 89.88%

طب بيطري كفر الشيخ: 368.5 درجة بنسبة 89.88%

زراعة المنصورة رياضة: 265 درجة بنسبة 64.63%

علوم القاهرة: 368 درجة بنسبة 89.75%

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم: 368 درجة بنسبة 89.75%

طب بيطري مطروح: 368 درجة بنسبة 89.75%

علوم دمنهور: 367.5 درجة بنسبة 89.63%

طب بيطري سوهاج: 367.5 درجة بنسبة 89.63%

طب بيطري المنوفية بشبين الكوم: 367.5 درجة بنسبة 89.63%

علوم دمياط: 367.5 درجة بنسبة 89.63%

علوم المنصورة: 367.5 درجة بنسبة 89.63%

طب بيطري بني سويف: 367 درجة بنسبة 89.51%

علوم طنطا: 367 درجة بنسبة 89.51%

علوم الزقازيق: 367 درجة بنسبة 89.51%

علوم بنها: 366.5 درجة بنسبة 89.39%

علوم عين شمس: 366.5 درجة بنسبة 89.39%

علوم الإسكندرية: 366.5 درجة بنسبة 89.39%

علوم كفر الشيخ: 366.5 درجة بنسبة 89.39%

علوم قناة السويس بالإسماعيلية: 366.5 درجة بنسبة 89.39%

علوم أسيوط: 366 درجة بنسبة 89.27%

علوم سوهاج: 365.5 درجة بنسبة 89.15%

علوم بني سويف: 365.5 درجة بنسبة 89.15%

علوم المنوفية بشبين الكوم: 365.5 درجة بنسبة 89.15%

علوم الفيوم: 365 درجة بنسبة 89.02%

علوم المنيا: 364.5 درجة بنسبة 88.90%

علوم حلوان: 364.5 درجة بنسبة 88.90%

علوم الوادي الجديد: 364 درجة بنسبة 88.78%

إرشادات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق

يجب أن يقوم الطالب بنفسه أو ولي أمره بعملية تسجيل الرغبات.

لا يُسمح بتوكيل أطراف أخرى حفاظًا على مستقبل الطلاب.

التسجيل متاح طوال اليوم إلكترونيًا، بالإضافة إلى معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

على الطلاب مراجعة الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية المتاحة على منصات وزارة التعليم العالي: الموقع الرسمي للوزارة فيسبوك إنستجرام منصة إكس ثريدز



رابط موقع التنسيق الإلكتروني

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر الرابط الرسمي:

👉 https://tansik.digital.gov.eg

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