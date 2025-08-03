نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 علمي علوم (طب 93.12% - صيدلة 91.87%)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم، الدور الأول، وجاء الإعلان بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، وعدد من قيادات الوزارة، حيث تم الكشف عن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الجامعية، إلى جانب تفاصيل المرحلة الثانية المرتقبة، ويرصد الموجز التفاصيل.

الحد الأدنى لكليات القمة 2025

كشف الدكتور أيمن عاشور أن الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي جاء على النحو التالي:

كلية الطب: 93.12%

كلية طب الأسنان: 92.65%

كلية العلاج الطبيعي: 92.03%

كلية الصيدلة: 91.87%

تفاصيل تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى

استقبل موقع التنسيق الإلكتروني رغبات الطلاب بداية من الثلاثاء 29 يوليو وحتى السبت 2 أغسطس 2025، وفق الحدود الدنيا المعلنة.

في النظام الحديث : علمي علوم: من 293 درجة فأكثر (91.56%) بإجمالي 21,853 طالبًا. علمي رياضة: من 283 درجة فأكثر (88.44%) بإجمالي 16,577 طالبًا. أدبي: من 233 درجة فأكثر (72.81%) بإجمالي 54,073 طالبًا. الإجمالي: 92,503 طالبًا.

: في النظام القديم : علمي علوم: من 350 درجة فأكثر (85.37%) بإجمالي 1,411 طالبًا. علمي رياضة: من 335 درجة فأكثر (81.71%) بإجمالي 280 طالبًا. أدبي: من 270 درجة فأكثر (65.85%) بإجمالي 527 طالبًا. الإجمالي: 2,218 طالبًا.

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وبذلك بلغ إجمالي طلاب المرحلة الأولى في النظامين معًا نحو 94,721 طالبًا.

نتائج الترشيحات

أوضح مكتب التنسيق أن إجمالي الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بلغ 92,966 طالبًا، موزعين بين الشعب العلمية (40,024 طالبًا) والأدبية (52,942 طالبًا).

وجاءت نتائج الترشيحات كالآتي:

الكليات الجامعية: 92,436 طالبًا

المعاهد التابعة للوزارة: 529 طالبًا

كما تم استنفاد رغبات طالب واحد فقط لتضمينه كليات لا تتناسب مع مجموعه.

المرحلة الثانية لتنسيق 2025

أعلنت الوزارة عن فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية يوم الأربعاء 6 أغسطس وحتى الأحد 10 أغسطس 2025، لمدة خمسة أيام.

في النظام الحديث : الحد الأدنى للشعبة العلمية: 220 درجة فأكثر (68.75%) بإجمالي 246,642 طالبًا. الشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر (64.06%) بإجمالي 36,406 طلاب. الإجمالي: 283,048 طالبًا.

: في النظام القديم : علمي علوم: 280 درجة فأكثر (68.29%) بإجمالي 3,506 طلاب. أدبي: 240 درجة فأكثر (58.53%) بإجمالي 764 طالبًا. الإجمالي: 4,270 طالبًا.

ليصبح العدد الكلي لطلاب المرحلة الثانية نحو 287,318 طالبًا .

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إرشادات وتوضيحات هامة

أكدت وزارة التعليم العالي أن الطلاب يمكنهم تعديل رغباتهم طوال فترة المرحلة عبر موقع التنسيق الإلكتروني tansik.digital.gov.eg، كما أتاحت معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب يوميًا من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

ونبهت الوزارة إلى أهمية الالتزام بالمواعيد، محذرة أن من يتخلف عن التسجيل في المرحلة الأولى لن ينافس على كليات القمة، وسيقتصر ترشيحه على الكليات المتاحة في المرحلة الثانية.

قواعد ترتيب الرغبات والقبول

يختار الطالب رغباته وفق التوزيع الجغرافي.

يجب البدء بالكليات المتاحة في المجموعة الجغرافية الأولى قبل الانتقال للثانية.

يمكن الانتقال بين القطاعات التخصصية إذا استوفى الشروط.

النظام يحتفظ بآخر تعديل أجراه الطالب فقط.

بعد إعلان النتيجة، يطبع الطالب بطاقة الترشيح من الموقع الإلكتروني.

ختام المؤتمر

وجّه وزير التعليم العالي الشكر لوسائل الإعلام على دورها في توعية الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا التزام الوزارة بتكافؤ الفرص والشفافية.

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