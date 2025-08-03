الآن.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 للقبول بالجامعات رسميًا

يعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 للقبول بالجامعات، خلال مؤتمر صحفي يعُقد اليوم الأحد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ويترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور الإعلان الرسمي للنتيجة لمعرفة الكليات المتاحة وفق المجموع والتوزيع الجغرافي، ويرصد الموجز التفاصيل.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

أكدت وزارة التعليم العالي أن نتيجة المرحلة الأولى متاحة عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي من خلال الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg

ويمكن للطلاب الدخول باستخدام الرقم السري والجلوس للاستعلام عن الكليات التي رشحهم لها مكتب التنسيق، مع إمكانية طباعة بطاقة الترشيح للاحتفاظ بها.

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2025

بدأت عملية تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، واستمرت حتى السبت 2 أغسطس 2025، وفقًا للحدود الدنيا التي حددتها الوزارة على النحو التالي:

طلاب النظام الحديث

الشعبة العلمية: من 293 درجة فأكثر (91.56%)، بإجمالي 21,853 طالبًا.

الشعبة الهندسية: من 283 درجة فأكثر (88.44%)، بإجمالي 16,577 طالبًا.

الشعبة الأدبية: من 233 درجة فأكثر (72.81%)، بإجمالي 54,073 طالبًا.

طلاب النظام القديم

الشعبة العلمية: من 350 درجة فأكثر (85.37%)، بإجمالي 1,411 طالبًا.

الشعبة الهندسية: من 335 درجة فأكثر (81.71%)، بإجمالي 280 طالبًا.

الشعبة الأدبية: من 270 درجة فأكثر (65.85%)، بإجمالي 527 طالبًا.

وبذلك يصل إجمالي طلاب المرحلة الأولى في النظامين إلى 94,721 طالبًا وطالبة.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

أوضحت وزارة التعليم العالي أن تسجيل الرغبات يتطلب إدخال 75 رغبة كاملة، ولا يتم قبول الطلب إذا لم تُستكمل جميع الخانات، ويتيح الموقع خيارين رئيسيين:

التسجيل وفق التخصصات المتاحة لكل شعبة.

التسجيل باختيار الجامعات المختلفة وفق التوزيع الجغرافي.

ويستطيع الطالب طباعة إيصال يوضح رقم التسجيل وتاريخه وساعته، أو الاحتفاظ بنسخة إلكترونية منه.

نظام التوزيع الجغرافي للجامعات

يقسم التنسيق الجامعات إلى ثلاث مجموعات جغرافية:

المجموعة (أ): الجامعات الأقرب للإدارة التعليمية الخاصة بالطالب.

الجامعات الأقرب للإدارة التعليمية الخاصة بالطالب. المجموعة (ب): جامعات قريبة نسبيًا بعد استكمال اختيارات المجموعة (أ).

جامعات قريبة نسبيًا بعد استكمال اختيارات المجموعة (أ). المجموعة (ج): باقي الجامعات على مستوى الجمهورية.

ويُلزم الطالب باختيار كليات المجموعة الأولى أولًا قبل الانتقال للمجموعة التالية.

الكليات ذات القبول الموحد والفريد

بعض الكليات يتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافي، مثل:

كلية الهندسة الإلكترونية – جامعة المنوفية.

كلية هندسة البترول والتعدين – جامعة السويس.

كلية هندسة الطاقة – جامعة أسوان.

كما توجد كليات فريدة يتم القبول بها استثنائيًا، منها:

كلية التخطيط العمراني – جامعة القاهرة.

كلية علوم الأرض – جامعة بني سويف.

كلية علوم التغذية – جامعة حلوان.

قواعد القبول العامة

أعادت وزارة التعليم العالي التأكيد على استمرار تطبيق القواعد الموحدة، ومنها:

إلغاء جميع الاستثناءات السابقة.

التنسيق للثانوية العامة أو المعادلة لمرة واحدة فقط.

عدم السماح بإعادة التنسيق لحملة الثانوية العامة بعد الحصول على شهادة معادلة.

بهذا يكون الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 قد وضع طلاب الثانوية العامة أمام الخطوة التالية في رحلتهم الجامعية، وسط توقعات ببدء تنسيق المرحلة الثانية خلال الأيام المقبلة.

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