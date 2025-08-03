رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025.. استعلم الآن عبر موقع التنسيق الرسمي

يترقب طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم الإعلان الرسمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، والتي أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدورها اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، خلال مؤتمر صحفي يعُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وفور اعتماد النتيجة، أتاحت وزارة التعليم العالي الرابط الرسمي لموقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة الترشيحات:

https://tansik.digital.gov.eg

ويمكن للطلاب تسجيل الدخول باستخدام بياناتهم الشخصية، للاطلاع على الكليات أو المعاهد المرشحين لها، مع إمكانية طباعة بطاقة الترشيح أو حفظها إلكترونيًا لسهولة استخدامها لاحقًا.

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2025

أوضحت وزارة التعليم العالي أن تسجيل الرغبات بدأ يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، واستمر حتى السبت 2 أغسطس، وفقًا للحدود الدنيا التالية:

النظام الحديث:

علمي علوم: من 293 درجة فأكثر بنسبة 91.56%، وعددهم 21,853 طالبًا.

علمي رياضة: من 283 درجة فأكثر بنسبة 88.44%، وعددهم 16,577 طالبًا.

أدبي: من 233 درجة فأكثر بنسبة 72.81%، وعددهم 54,073 طالبًا.

النظام القديم:

علمي علوم: من 350 درجة فأكثر بنسبة 85.37%، وعددهم 1,411 طالبًا.

علمي رياضة: من 335 درجة فأكثر بنسبة 81.71%، وعددهم 280 طالبًا.

أدبي: من 270 درجة فأكثر بنسبة 65.85%، وعددهم 527 طالبًا.

وبذلك بلغ إجمالي الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى 94,721 طالبًا وطالبة.

خطوات تسجيل الرغبات بشكل صحيح

أكدت وزارة التعليم العالي أن كل طالب يجب أن يملأ 75 رغبة كاملة لضمان قبول تسجيله، ويتيح موقع التنسيق طريقتين لإدخال الرغبات:

الاختيار وفقًا للتخصصات المناسبة لشعبة الطالب.

الاختيار من بين الجامعات المتاحة حسب التوزيع الجغرافي.

ويتيح الموقع للطلاب إمكانية طباعة إيصال التسجيل الذي يتضمن رقمًا وتاريخًا ووقتًا محددًا، أو حفظ نسخة إلكترونية من البيانات.

تفاصيل نظام التوزيع الجغرافي للجامعات

اعتمدت وزارة التعليم العالي نظام التوزيع الجغرافي لضمان العدالة بين الطلاب، ويُقسم إلى 3 مجموعات:

المجموعة (أ): الجامعات الأقرب لمحل إقامة الطالب.

الجامعات الأقرب لمحل إقامة الطالب. المجموعة (ب): جامعات قريبة نسبيًا، يمكن التقديم إليها بعد استكمال المجموعة (أ).

جامعات قريبة نسبيًا، يمكن التقديم إليها بعد استكمال المجموعة (أ). المجموعة (ج): باقي الجامعات على مستوى الجمهورية.

ويُلزم الطالب بالبدء بكليات المجموعة الأولى قبل الانتقال إلى المجموعتين الأخريين.

الكليات المستثناة من التوزيع الجغرافي

أشارت الوزارة إلى أن بعض الكليات يتم القبول بها خارج القواعد الجغرافية، مثل:

كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس.

كلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية.

كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان.

كما توجد كليات فريدة تستثنى من قواعد التوزيع، منها:

كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة.

كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف.

كلية علوم التغذية بجامعة حلوان.

ضوابط القبول في الجامعات للعام الجديد

شددت وزارة التعليم العالي على استمرار تطبيق قواعد القبول الموحدة، وتشمل:

إلغاء جميع الاستثناءات التي كانت تمنح لبعض الفئات.

السماح بالتنسيق مرة واحدة فقط لحملة الثانوية العامة أو المعادلة.

عدم السماح بإعادة التنسيق لحملة الثانوية العامة بعد حصولهم على شهادة معادلة.

المرحلة التالية بعد إعلان النتيجة

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ينتظر الطلاب إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2025 خلال الأيام المقبلة، مع توقعات باتساع قاعدة الكليات المتاحة خصوصًا في الشعب الأدبية والعلمية.

وبهذا يصبح إعلان النتيجة خطوة فاصلة في مستقبل الطلاب، حيث تحدد لهم الكليات التي سيبدؤون بها مشوارهم الجامعي.

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