تعرف على الكليات المتاحة لعلمي علوم في تنسيق المرحلة الثانية 2025

بدأت المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025، وبدأ معها بحث آلاف الطلاب من شعبة علمي علوم عن الكليات التي ما زالت متاحة، وتأتي كليات التمريض ضمن أكثر الخيارات المطلوبة، بفضل الطلب المتزايد على خريجيها في مصر والخارج.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز لك قائمة كليات التمريض المتاحة لطلاب المرحلة الثانية 2025 علمي علوم، مع الحد الأدنى المتوقع للقبول، وروابط التسجيل، وأبرز المعلومات التي تحتاجها لاختيار كليتك المناسبة.

الحد الأدنى المتوقع لكليات التمريض 2025

استنادًا إلى مؤشرات نتيجة المرحلة الأولى، تبدأ الحدود الدنيا للقبول في كليات التمريض من:

📌 280 درجة (68.3%) في بعض المحافظات

📌 وتصل إلى 295 درجة (72%) في الجامعات ذات الكثافة المرتفعة

رابط تسجيل رغبات كليات التمريض

🖱️ يمكنك الدخول الآن وتسجيل رغباتك من خلال موقع التنسيق الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي:

🔗 tansik.digital.gov.eg

⏳ التسجيل متاح حتى يوم 10 أغسطس 2025، ويمكنك تعديل الرغبات في أي وقت قبل غلق باب التسجيل.

الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم في تنسيق التمريض 2025

إليك قائمة كاملة بأماكن كليات التمريض في مختلف محافظات مصر:

💠 الوجه البحري

تمريض جامعة القاهرة

تمريض جامعة عين شمس

تمريض جامعة الإسكندرية

تمريض جامعة طنطا

تمريض جامعة المنصورة

تمريض جامعة كفر الشيخ

تمريض جامعة الزقازيق

تمريض جامعة دمنهور

💠 الوجه القبلي

تمريض جامعة أسيوط

تمريض جامعة المنيا

تمريض جامعة سوهاج

تمريض جامعة بني سويف

تمريض جامعة جنوب الوادي (قنا)

تمريض جامعة الفيوم

💠 مدن القناة وسيناء

تمريض جامعة قناة السويس

تمريض جامعة بورسعيد

تمريض جامعة العريش

مؤشرات الحد الأدنى للقبول حسب المحافظات

🔸 جامعات كبرى (القاهرة – الإسكندرية – المنصورة): من المتوقع ألا تقل عن 293 درجة

🔸 جامعات الوجه القبلي: الحد الأدنى قد يتراوح بين 280 – 288 درجة

🔸 جامعات القناة وسيناء: أقل حد متوقع للتقديم حوالي 280 درجة

مستقبل خريجي كليات التمريض

التحاقك بكلية التمريض يمنحك مستقبلًا واعدًا يشمل:

✅ فرص توظيف سريعة في المستشفيات الحكومية والخاصة

✅ إمكانية العمل في مراكز الرعاية الأولية أو المؤسسات التعليمية

✅ فرص سفر للخارج خاصة في الخليج وأوروبا

✅ استكمال الدراسات العليا والحصول على درجات الماجستير والدكتوراه

خطوات التسجيل على موقع التنسيق

الدخول إلى موقع التنسيق إدخال رقم الجلوس والرقم السري كتابة 75 رغبة حسب الترتيب الذي تريده حفظ الرغبات وطباعتها

اقرأ أيضًا:

الكليات المتاحة.. إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الثانوية العامة (علمي– أدبي)



موعد إعلان بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة

