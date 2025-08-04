شروط وآليات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

مع انتهاء تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة 2025، يستعد آلاف الطلاب لمرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات)، التي تتيح للطلاب فرصة الانتقال بين الجامعات والكليات وفق ضوابط محددة وضعها المجلس الأعلى للجامعات، وتأتي هذه المرحلة لتلبية رغبات الطلاب بما يتوافق مع القواعد الجغرافية والمعايير الأكاديمية ، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد بدء تقليل الاغتراب 2025

من المقرر أن تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب مباشرة عقب إعلان نتائج المرحلة الثانية لـتنسيق الجامعات 2025، حيث تستمر فترة التقديم عادة لمدة خمسة أيام فقط عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق tansik.digital.gov.eg.

وتُعلن النتائج في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من غلق باب التسجيل، ليتسلم الطالب بطاقة ترشيحه النهائية.

الشروط العامة لمرحلة تقليل الاغتراب

وضعت وزارة التعليم العالي عدة ضوابط يجب على الطلاب الالتزام بها، أبرزها:

التحويل مرة واحدة فقط دون تكرار. التقديم يتم إلكترونيًا فقط، ولا تُقبل التحويلات الورقية. نسبة التحويل لا تتعدى 10% من مقاعد الكلية المستهدفة، ويتم القبول وفق ترتيب الطلاب. يقتصر التحويل على النطاق الجغرافي (أ) الذي يضم الكليات الأقرب لمحل إدارة الطالب التعليمية.

أنواع التحويل في تقليل الاغتراب

تنقسم التحويلات إلى نوعين رئيسيين:

أولًا: التحويل المناظر

يتيح للطالب الانتقال إلى نفس الكلية أو التخصص في جامعة أخرى داخل النطاق (أ).

لا يشترط الحصول على الحد الأدنى للكلية، بل يتم القبول وفق ترتيب الطالب بين المتقدمين.

ثانيًا: التحويل غير المناظر

يسمح بالانتقال إلى كلية مختلفة داخل النطاق (أ) بشرط تحقيق الحد الأدنى للمجموع المطلوب لتلك الكلية.

المطلوب لتلك الكلية. بالنسبة للكليات التي تشترط اختبارات قدرات، يجب أن يكون الطالب قد اجتاز الاختبارات بنجاح.

قواعد التوزيع الجغرافي (أ – ب – ج)

يعتمد المجلس الأعلى للجامعات على تقسيم جغرافي لضمان العدالة وتوزيع الطلاب، حيث:

يبدأ الطالب باختيار الكليات من النطاق (أ) الأقرب لمحل إقامته.

الأقرب لمحل إقامته. في حال انتهاء الأماكن بالنطاق (أ)، يمكن النظر إلى النطاقين (ب) ثم (ج).

لا يُعتد بتغيير محل السكن بعد إعلان نتيجة المرحلة لتعديل النطاق الجغرافي.

إجراءات التسجيل والتحذيرات للطلاب

يجب على الطالب إدخال رغباته بعناية وحفظها باستخدام خاصية SAVE AS .

. يُنصح بطباعة استمارة الرغبات مع إيصال برقم وتوقيت التسجيل كإثبات رسمي.

بعد إعلان النتيجة النهائية لا يُسمح بإعادة الترشيح أو تعديل الرغبات.

أهمية تقليل الاغتراب للطلاب

تهدف هذه المرحلة إلى تحقيق التوازن بين رغبات الطلاب والقدرة الاستيعابية للجامعات، وتساعد الكثيرين في الالتحاق بكليات أقرب لمحل إقامتهم، مما يخفف من أعباء السفر والإقامة ويعزز الاستقرار الدراسي.

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