الكليات المتاحة.. إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2025 لطلاب الثانوية العامة (علمي– أدبي)

إعلان وزارة التعليم العالي لـ تنسيق الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميًا تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2025، حيث تم الكشف عن الحد الأدنى للقبول في الشعبتين العلمية والأدبية، إضافة إلى مواعيد تسجيل الرغبات والكليات المتاحة. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الأحد 3 أغسطس 2025، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وعدد من قيادات الوزارة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2025

الشعبة العلمية (علمي): 68.75%

68.75% الشعبة الأدبية (أدبي): 64.06%

وأكد الوزير أن تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية يبدأ يوم الأربعاء 6 أغسطس ويستمر حتى الأحد 10 أغسطس 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

أعداد الطلاب المتقدمين للمرحلة الثانية

أوضح الدكتور أيمن عاشور أن إجمالي عدد الطلاب المؤهلين لتنسيق المرحلة الثانية يبلغ 283,048 طالبًا بالنظام الحديث، موزعين كالتالي:

الشعبة العلمية: 246,642 طالبًا

246,642 طالبًا الشعبة الأدبية: 36,406 طالبًا

أما بالنظام القديم فيبلغ عدد الطلاب:

الشعبة العلمية: 3,506 طلاب

3,506 طلاب الشعبة الأدبية: 764 طالبًا

بإجمالي 4,270 طالبًا، ليصل المجموع العام إلى 287,318 طالبًا من النظامين.

نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي أيضًا نتائج تنسيق المرحلة الأولى، والتي شملت طلاب النظام الحديث والقديم. وقد تم استقبال رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق من 29 يوليو حتى 2 أغسطس 2025.

تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولى – النظام الحديث

الشعبة العلمية: 91.56% فأكثر (21,853 طالبًا)

91.56% فأكثر (21,853 طالبًا) الشعبة الهندسية: 88.44% فأكثر (16,577 طالبًا)

88.44% فأكثر (16,577 طالبًا) الشعبة الأدبية: 72.81% فأكثر (54,073 طالبًا)

بإجمالي 92,503 طالبًا.

تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولى – النظام القديم

الشعبة العلمية: 85.37% فأكثر (1,411 طالبًا)

85.37% فأكثر (1,411 طالبًا) الشعبة الهندسية: 81.71% فأكثر (280 طالبًا)

81.71% فأكثر (280 طالبًا) الشعبة الأدبية: 65.85% فأكثر (527 طالبًا)

بإجمالي 2,218 طالبًا.

وبذلك بلغ الإجمالي العام للمرحلة الأولى 94,721 طالبًا.

نتائج الترشيحات في المرحلة الأولى

الكليات الجامعية: 92,436 طالبًا

92,436 طالبًا المعاهد التابعة للوزارة: 529 طالبًا

529 طالبًا الإجمالي: 92,965 طالبًا

مع الإشارة إلى أن طالبًا واحدًا فقط استنفد رغباته.

الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الأولى

أكدت وزارة التعليم العالي أن عملية الترشيح تمت وفقًا لرغبات الطلاب المسجلة عبر الموقع الإلكتروني، مع مراعاة آخر تعديل لكل طالب، وبما يتماشى مع القواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وأشارت إلى أنه يمكن للطلاب طباعة بطاقة الترشيح مباشرة من الموقع.

كما وجهت الوزارة الشكر لوسائل الإعلام المختلفة لدعمها في توصيل المعلومات للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة التزامها بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2025

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم للمرحلة الثانية ومعرفة الكليات المتاحة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://tansik.digital.gov.eg

مقارنة بمؤشرات تنسيق 2024

أوضحت الوزارة أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية العام الماضي 2024 كان كالتالي:

الشعبة العلمية: 64.63% بإجمالي 286,088 طالبًا

64.63% بإجمالي 286,088 طالبًا الشعبة الأدبية: 56.09% بإجمالي 66,969 طالبًا

بإجمالي 353,057 طالبًا.

حضور المؤتمر الصحفي

شهد المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حضور كل من:

الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق

الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة

إلى جانب عدد من قيادات وزارة التعليم العالي.

بهذا الإعلان، تبدأ المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025 يوم الأربعاء 6 أغسطس، وتستمر لمدة خمسة أيام، مع إتاحة الفرصة أمام أكثر من 287 ألف طالب لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وسط متابعة دقيقة من وزارة التعليم العالي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

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