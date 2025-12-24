تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بالدولة بمناسبة الأعياد

أعلنت وزارة المالية تبكير مواعيد صرف مرتبات شهور يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار التيسير على الموظفين وبمناسبة الاحتفال بـ أعياد الميلاد المجيد وعيد الفطر المبارك، ويستعرض الموجز التفاصيل.

قرار رسمي من وزير المالية

قرر أحمد كجوك وزير المالية تبكير صرف المرتبات والمتأخرات لكافة العاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان توافر السيولة المالية قبل المناسبات والأعياد.

جدول صرف مرتبات يناير 2026

كشف الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، عن بدء صرف مرتبات شهر يناير اعتبارًا من:

22 يناير 2026 : بدء صرف المرتبات

: بدء صرف المرتبات 6 و11 و12 يناير: صرف المتأخرات والمستحقات المالية

مواعيد صرف مرتبات فبراير 2026

وبشأن شهر فبراير، أوضح أن الصرف سيكون وفق الجدول التالي:

22 فبراير 2026 : بدء صرف المرتبات

: بدء صرف المرتبات 8 و9 و10 فبراير: صرف المتأخرات

صرف مرتبات مارس 2026 قبل عيد الفطر

أما مرتبات شهر مارس، فسيتم صرفها مبكرًا أيضًا لتزامنها مع قرب عيد الفطر المبارك، حيث تقرر:

18 مارس 2026 : بدء صرف المرتبات

: بدء صرف المرتبات 8 و9 و10 مارس: صرف المتأخرات

إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي

أكد رئيس قطاع الحسابات أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفق المواعيد المحددة من خلال المنظومة المالية الإلكترونية، بما يضمن سهولة الصرف دون أي معوقات.

تحذير من التزاحم على ماكينات الصراف

وناشدت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة على مدار اليوم بداية من تاريخ الصرف المقرر لكل جهة، بما يحقق السيولة والمرونة في الحصول على المستحقات.