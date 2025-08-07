رسميًا.. الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلسا الجامعات الخاصة والأهلية، عن التفاصيل الرسمية لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2025 – 2026، وذلك لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، حيث تم تحديد الحدود الدنيا للتقديم للكليات المختلفة بالجامعات الأهلية والخاصة وفقًا لنظام تقديم إلكتروني مباشر عبر مواقع الجامعات، ويرصد الموجز التفاصيل.

طريقة التقديم في تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة

أوضحت الوزارة أن التقديم لـتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يتم مباشرة من خلال المواقع الرسمية للجامعات، ويشمل ذلك 34 جامعة خاصة و32 جامعة أهلية، وقد تم تجهيز الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية الخاصة بطريقة التقديم عبر الإنترنت، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الصفحات الرسمية للوزارة أو عبر الرابط التالي:

🔗 صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك

كما وفرت الوزارة معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم إلكترونيًا.

تنسيق كليات القمة 2025 في الجامعات الأهلية والخاصة

أعلنت الوزارة أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري يختلف حسب الجامعة، ويبدأ من 74% في بعض الجامعات مثل الملك سلمان وسيناء والوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية، ويصل إلى 81% في الجامعات الأهلية الأخرى.

أما كلية طب الأسنان، فتم تحديد الحد الأدنى للقبول بها بـ73% في بعض الجامعات، ويرتفع تدريجيًا إلى 79% في الجامعات الأخرى.

وفيما يخص كلية العلاج الطبيعي، يبدأ الحد الأدنى من 72%، ويصل إلى 77% حسب الجامعة، بينما تبدأ كلية الصيدلة من 68% وتصل إلى 72%.

وبالنسبة للطب البيطري، يبدأ الحد الأدنى من 64% ويصل إلى 68%، في حين تتراوح نسب القبول في كليات الهندسة من 64% حتى 68%.

كليات الحاسبات والمجالات التكنولوجية.. تنسيق منخفض وطلب مرتفع

سجلت كلية الحاسبات والمعلومات أقل نسبة قبول بين كليات القمة، حيث تبدأ من 58% في جامعات مثل الملك سلمان وسيناء وفرعيها والوادي الجديد وشرق بورسعيد، وتصل إلى 60% في باقي الجامعات، بينما تم تسجيل نسبة استثنائية بلغت 91% في إحدى الجامعات الأهلية المتقدمة.

أما تخصصات التكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية والتمريض، فقد سجلت نسب قبول منخفضة تبدأ من 53%، وتصل إلى 56% في بعض الجامعات.

تنسيق كليات الإعلام والآداب والعلوم الإنسانية

تم تحديد الحد الأدنى للقبول بكليات الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، علوم الرياضة، الحقوق، الآثار، العلوم السينمائية، والجامعات التكنولوجية مثل السويدي وساكسوني، بنسبة تبدأ من 52% وتصل إلى 55% وفقًا لنوع الجامعة.

واستثنت الوزارة بعض الجامعات مثل 6 أكتوبر، مصر للعلوم الحديثة، مصر الدولية، ومصر للعلوم والتكنولوجيا من هذا الحد، حيث سجلت نسبة قبول أعلى وصلت إلى 55%.

تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2025

أكد مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية أن الطلاب الحاصلين على شهادات معادلة يمكنهم التقديم مباشرة عبر المواقع الرسمية، دون الحاجة إلى المرور عبر مكتب التنسيق الموحد، مع الالتزام بالحدود الدنيا التي تم إعلانها لكل كلية، والمطابقة للحدود المقررة لطلاب الثانوية العامة.

أكثر من 130 ألف طالب سجلوا رغباتهم في المرحلة الثانية

في سياق موازٍ، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية بلغ حتى الآن نحو 130 ألف طالب وطالبة، من أصل 287,318 طالبًا مستهدفًا، ما يشير إلى أن أكثر من 157 ألف طالب لم يسجلوا رغباتهم بعد.

وتستمر المرحلة الثانية حتى الساعة السابعة مساء يوم الأحد 10 أغسطس 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مع إتاحة الفرصة لتعديل الرغبات حتى الموعد النهائي.

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة والكليات المتبقية

مع اقتراب انتهاء المرحلة الثانية، تترقب آلاف الأسر إعلان نتيجة التنسيق، والتعرف على الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة، سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة. ومن المتوقع أن تشمل المرحلة المقبلة تخصصات مثل معاهد التمريض، كليات التربية، الخدمة الاجتماعية، المعاهد الفنية الصحية، وكليات التجارة والآداب.

