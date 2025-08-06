بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

بدأ موقع تنسيق الجامعات 2025 اليوم في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثانية، حيث يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم على مدار 24 ساعة يوميًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، إضافة إلى إمكانية التوجه للمعامل الإلكترونية بالجامعات، والمتاحة يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ويرصد الموجز التفاصيل.

تعليمات وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة

وجّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة توفير جميع المعلومات والإرشادات التي تساعد طلاب الثانوية العامة في استخدام موقع التنسيق بشكل صحيح.

وأكد الوزير أهمية تعريف الطلاب بكافة خطوات التسجيل واختيار الرغبات بدقة لضمان التحاقهم بالكليات والمعاهد المناسبة في الجامعات الحكومية.

حملة إعلامية لتوعية الطلاب بمراحل التنسيق

من جانبه، أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي أطلقت حملة توعوية موسعة لطلاب الثانوية العامة.

وتهدف الحملة إلى شرح خطوات التنسيق الإلكتروني، وكيفية اختيار الرغبات، إضافة إلى توضيح القواعد والضوابط المنظمة لقبول الطلاب بالكليات والمعاهد.

إتاحة الفرصة لاختيار تخصصات متنوعة

تشمل الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية مجموعة كبيرة من الكليات التي تلبي اهتمامات الطلاب في مختلف التخصصات، بدءًا من كليات الحقوق والآداب والتجارة، مرورًا بكليات التمريض والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى كليات الطب البيطري والفنون التطبيقية والفنون الجميلة، والمعاهد الفنية الصحية المنتشرة في مختلف المحافظات.

إرشادات للطلاب قبل تسجيل الرغبات

التأكد من الاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الأولى لتحديد الكلية الأنسب.

بالمرحلة الأولى لتحديد الكلية الأنسب. مراجعة قائمة الكليات المتاحة بدقة لاختيار التخصص المناسب لرغبات الطالب ومستقبله المهني.

الاستفادة من المعامل الإلكترونية بالجامعات في حال مواجهة أي صعوبات تقنية.

متابعة الحملات الإعلامية والإرشادات الصادرة عن وزارة التعليم العالي بشكل دوري.

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية

يمكن لطلاب المرحلة الثانية تسجيل رغباتهم مباشرة عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، المتاح على مدار اليوم لتسهيل العملية على جميع الطلاب.

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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 علمي علوم (طب 93.12% - صيدلة 91.87%)

