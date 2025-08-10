موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

يترقب طلاب الثانوية العامة، خاصة طلاب الدور الثاني، إعلان وزارة التعليم العالي عن موعد تسجيل رغبات المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025، وهي المرحلة التي تمثل الفرصة الأخيرة للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

بدء المرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية

أوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي أن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 سيبدأ بعد الانتهاء من إعلان نتيجة المرحلة الثانية مباشرة، على أن تسبقها فترة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، والتي تستمر لمدة 5 أيام،

ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة الثالثة في النصف الثاني من شهر أغسطس، وربما خلال الأيام العشرة الأخيرة منه، نظرًا لانتظار انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في 23 أغسطس 2025.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2025

تستهدف المرحلة الثالثة الطلاب الحاصلين على المجموع الأدنى المسموح به، والذي جاء كما يلي:

النظام الحديث:

الشعبة العلمية: من 68.75% وحتى 50%

الشعبة الأدبية: من 64.06% وحتى 50%

النظام القديم:

الشعبة العلمية: من 68.29% وحتى 50%

الشعبة الأدبية: من 58.53% وحتى 50%

الفئات المسموح لها بالتقديم في المرحلة الثالثة

تشمل المرحلة الثالثة فئات محددة من الطلاب، وهي:

الطلاب الذين لم يسجلوا رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية.

الطلاب الراسبون في الدور الأول ونجحوا في الدور الثاني.

الطلاب الذين لم يتم ترشيحهم لأي كلية أو معهد في المراحل السابقة بسبب انخفاض مجموعهم.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني الذي يعمل على مدار 24 ساعة، مع إمكانية الحصول على الدعم الفني من معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية.

تحذير من وزارة التعليم العالي

أكدت الوزارة ضرورة الإسراع في تسجيل الرغبات قبل غلق باب المرحلة المحددة، حيث أن التأخير قد يجبر الطالب على الالتحاق بتخصصات أقل من طموحاته، طبقًا لما أعلنه الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم.

الكليات والمعاهد المتاحة

وفق مؤشرات العام الماضي، تشمل المرحلة الثالثة عدداً من الكليات والمعاهد مثل: المعاهد الفنية التجارية، كليات التربية النوعية، المعاهد العليا للحاسبات والمعلومات، كليات التربية الرياضية، المعاهد العليا للغات، الكليات التكنولوجية، ومعاهد السياحة والفنادق.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة



تعرف على الكليات المتاحة لعلمي علوم في تنسيق المرحلة الثانية 2025

