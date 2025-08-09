تطورات الحالة الصحية لـ المطربة أنغام بعد إجرائها عملية جراحية

خلال الأيام الماضية، تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية مفاجئة أثارت قلق جمهورها ومحبيها في الوطن العربي، وجاءت الأزمة بعد أن خضعت لعملية جراحية دقيقة في البنكرياس، وهو ما دفع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتداول أخبار حول تدهور حالتها الصحية، ومع تصاعد الشائعات، خرج مصدر مقرب من النجمة ليكشف حقيقة الموقف ويوضح تفاصيل حالتها الراهنة، ويرصد الموجز التفاصيل.

استقرار حالة أنغام الصحية ونفي الشائعات

أكد المصدر المقرب أن الحالة الصحية للفنانة أنغام مستقرة إلى حد كبير، ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشيرًا إلى أن الأطباء المعالجين لاحظوا انخفاضًا طفيفًا في نشاط جهازها المناعي بعد الجراحة، وهو أمر طبيعي في مثل هذه العمليات الدقيقة، وأضاف أن الفريق الطبي تعامل مع الوضع باحترافية كاملة لضمان سلامتها، موضحًا أنها ما زالت تخضع للمتابعة الدقيقة داخل غرفة خاصة بالمستشفى الذي أُجريت به الجراحة.

منع الزيارة لحين التعافي

أوضح المصدر أن إدارة المستشفى قررت منع الزيارة عن أنغام منذ يومين، وذلك لإعطائها الوقت الكافي للراحة ودعم عملية التعافي، وبيّن أن هذا الإجراء احترازي لحماية حالتها الصحية ومنع تعرضها لأي مضاعفات، خاصة في ظل تراجع نشاط جهازها المناعي.

تفاصيل العملية الجراحية الأخيرة

كانت أنغام قد خضعت في وقت سابق لعملية منظار جراحي من أجل استئصال كيس من على البنكرياس، لكن الفحوصات الطبية التي أُجريت بعدها أظهرت ضرورة التدخل الجراحي مجددًا لاستئصال الجزء المتبقي من الكيس، وهو ما استدعى الجراحة الأخيرة التي تسببت في قلق جمهورها.

أنغام قبل الأزمة الصحية

قبل تعرضها لهذه الوعكة، كانت أنغام قد أحيت حفلاً ضخمًا في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة 2025، حيث شهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من محبيها. وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر وأجمل أغانيها، وسط تفاعل واسع من الحضور، ما جعل الحدث واحدًا من أبرز الفعاليات الغنائية في الموسم الصيفي.

رسائل الدعم من الجمهور

منذ انتشار خبر خضوع أنغام للجراحة، انهالت رسائل الدعم والدعوات بالشفاء العاجل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر محبوها عن أملهم في عودتها سريعًا إلى جمهورها وفنها، مؤكدين أن مكانتها في قلوبهم لا تتأثر بالغياب المؤقت.

خاتمة

تواصل الفنانة أنغام تلقي الرعاية الطبية اللازمة وسط متابعة دقيقة من الأطباء، مع التزامها بفترة النقاهة التي يوصي بها الفريق المعالج. ورغم القلق الذي أثارته أزمتها الصحية الأخيرة، فإن المؤشرات تؤكد أن عودتها إلى الساحة الفنية باتت مسألة وقت فقط، ليطمئن جمهورها على صوت مصر المميز.

