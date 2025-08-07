إلهام عبد البديع: الزعيم كان حلمًا ورحيل جدّتي كسرني وظنّوني مغرورة بسبب خجلي

إلهام عبد البديع في حوار مع سيرا إبراهيم:"من المستشفى إلى عادل إمام.. هكذا أوفيت بوعدي لجدتي"

إلهام عبد البديع تروي لسيرا إبراهيم قصة لقب "الصغنن" بعد تجربتها مع تامر حسني

إلهام عبد البديع تؤكد لسيرا إبراهيم:"لن أعتزل الفن ولو ابتعدت سنوات.. الأهم هو الدور الجيد"



أطلت الفنانة إلهام عبد البديع عبر برنامج "اسمعني شكرًا" على منصة يوتيوب، من تقديم الإعلامية سيرا إبراهيم، في لقاء إنساني صادق جمع بين الاعتراف، والوجع، والبساطة، حيث فتحت قلبها بكل شجاعة لتروي تفاصيل دقيقة من مسيرتها الفنية وتجاربها الشخصية، في حوار غير تقليدي مزج بين الألم، والإصرار، والحب، ويستعرض الموجز التفاصيل.

من غرفة المستشفى إلى الزعيم.. وعد لا يُنكَر ووفاء لا يُنسى

كشفت إلهام عبد البديع كواليس مشاركتها في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، قائلة:"أنا كنت متأكدة إن هييجيلي مسلسل مع الزعيم، لأن السنة اللي قبليها كانوا عايزني واعتذرت، وقلت إن شاء الله السنة اللي بعدها، ووعدت وكنت صادقة.

لما جالي الدور في (فلانتينو)، وافقت فورًا رغم إنه أصغر من الدور الأول اللي كنت هاخده، بس علشان وعدي، وكنت في المستشفى وقلت لهم أنا عندي شرط واحد: أمضي النهاردة وآخد الورق، علشان جدتي كانت لسه عايشة، وكان نفسها تشوفني بمثّل مع عادل إمام، والحمد لله ربنا حققلي الحلم ده، وحققت لها حلمها".



رحيل جدّتي.. انكسار نفسي خلف ابتسامة صامتة

بمشاعر مؤلمة، تحدثت عن معاناتها بعد فقدان جدّتها، فقالت:"لما جدتي ماتت أنا اتدمرت حرفيًا، كأني اتشليت، وكنت باخد أدوية نفسية قوية جدًا، وقرار وقف الأدوية فجأة خلاني أفكر أفكار سلبية، عديت بمرحلة صعبة جدًا، بس الحمد لله كان في ناس جنبي وقفوا معايا، وسافرت شوية برا مصر، وقدرت أعدي المرحلة دي"



"الصغنن" من الشاشة إلى الشارع.. تامر حسني صنع اسمي الجماهيري

عن بدايتها مع الجمهور والاسم الذي التصق بها، قالت:"أنا عملت فيلم مع تامر حسني اسمه (أهواك)، وكنت عاملة بنت صغيرة وكان اسمي في الفيلم (الصغنن)، ومن وقتها الناس بقوا ينادوني يا صغنن، وكل الناس اللي تقابلني يقولولي يا صغنن، والاسم بقى متعلق بيا جدًا".



الخجل لا يعني الغرور.. أنا فقط أخاف من الزحام

ردّت على الانطباعات الخاطئة التي تُلاحقها، موضحة:"الناس ساعات بتفتكرني مغرورة علشان دايمًا لوحدي، بس الحقيقة أنا خجولة جدًا وبخاف، حتى وأنا بصور، بروح أشتغل وامشي، مش بخرج ولا بقعد كتير في اللوكيشن، ومبحبش أكون وسط تجمعات، لكن في البيت أنا مجنونة جدًا، وبضحك، وشخصيتي مختلفة خالص، بس مزاجي ساعات بيتغير، وممكن أقفل تليفوني وأختفي شوية، وده بيزعل ناس مني بس مش بقصد والله".

السوشيال ميديا تسرق الوقت.. وقررت الهروب منها

حول علاقتها بمواقع التواصل، قالت: "أنا مش بتاعة سوشيال خالص، يمكن تيك توك شوية، بس أنا بقيت مش بدخل خالص، والسوشيال ميديا بتسرق الوقت حرفيًا، ممكن أقعد ساعتين تلاتة مش واخدة بالي، فبدأت أقلل منها جدًا جدًا".

أدوار تُشبهني.. التمثيل من الذاكرة وليس النص فقط

عن الأدوار الأقرب إلى قلبها، عبّرت: "أكتر دور كان قريب مني قوي هو فيلم (أهواك)، حسيته جدًا، وكان شبه شخصيتي جدًا، وفي مسلسل (أولاد تسعة) كمان، فيه حاجات كتير حصلتلي في حياتي شبه اللي في الدور، علشان كده كنت بامثله من قلبي بجد".



حمادة هلال أخ وصديق.. وسجلت له أغنية حبًا وتقديرًا

تحدثت عن دعم الفنان حمادة هلال لها قائلة:"حمادة هلال أكتر حد وقف جنبي وقت محنتي، وأنا عملت أغنية مخصوص ليه علشان أعبر عن صداقتنا، وكنت حابة أغني معاه لأني بحبه جدًا وبقدّره".



مع محمد شاهين وطليقي.. الاحترام بعد الانفصال أقوى من الظنون

عن ظهورها مع طليقها في حفل زفاف محمد شاهين، قالت: "في ناس ضخّموا الموضوع، بس الحقيقة إحنا لسه أصحاب، اللي حصل كان سوء تفاهم وعدّى، وطلعنا سوا في الفرح علشان محمد صاحبنا، وأنا مش من نوعية اللي تحب تعمل فيديوهات عن حياتها الشخصية، بس طلعت أتكلم لما شفت الناس فهِمت غلط".

الاعتزال مرفوض.. الفن هوائي وروحي

عن شائعات الاعتزال، نفت تمامًا: "مستحيل أعتزل، الفن هو اللي بيريّحني وبحب شغلي جدًا، ومش ممكن أسيبه، حتى لو غبت سنتين أو تلاتة، برجع أدوّر على دور حقيقي يضيف لي مش يقلّل مني".



"اسمعني شكراً" وفريقه.. رحلة احترافية في الأداء والرقي

ويُعد برنامج "اسمعني شكراً" من أبرز البرامج الحوارية على منصة يوتيوب، وحقق نسب مشاهدة عالية بفضل اختياراته المميزة لضيوفه وطرحه الجريء للمواضيع الفنية والإنسانية، ويُقدم بأسلوب راقٍ ومهني، من تقديم الإعلامية سيرا إبراهيم،إعداد مروة حسن، وإخراج محمد زكريا.

اقرأ أيضًا:

بعد انفصالها.. مصير مسلسل "غموض" لـ إلهام عبد البديع



حكاية إلهام عبد البديع مع لقب الصغنن وعامين في عش الزوجية

