شقيق الفنان محمد صبحي يكشف تطورات حالته الصحية ويطمئن جمهوره

مجدي صبحي عن شقيق محمد صبحي: "أخي بخير ويجري فحوصات طبية"

طمأن الفنان مجدي صبحي، شقيق النجم الكبير محمد صبحي، جمهور ومحبي الفنان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدًا أن حالة شقيقه الصحية مستقرة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

كتب مجدي صبحي قائلاً:

"شكرًا لكل من اتصل للاطمئنان على أخي الأكبر الفنان الكبير المحترم الأستاذ محمد صبحي.. وأقول لكم: الحمد لله هو بخير، ويجري بعض الفحوصات الطبية".

أشرف زكي: محمد صبحي بخير وسيغادر المستشفى

من جانبه، كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، في تصريحات صحفية، أن الفنان الكبير محمد صبحي نُقل صباح اليوم إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية الروتينية، وأكد زكي أن الفنان بحالة جيدة، وسيغادر المستشفى في نفس اليوم، ما أراح قلوب عشاقه في مصر والعالم العربي.

مسيرة فنية حافلة بالعطاء

يُعد الفنان محمد صبحي أحد أعمدة المسرح والدراما المصرية، حيث وُلد عام 1948، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ليُعين بعدها معيدًا في المعهد.

وفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي، أسس مع الكاتب المسرحي الراحل لينين الرملي فرقة ستوديو 80، وقدما معًا مسرحيات خالدة لاقت نجاحًا كبيرًا مثل:

تخاريف

الهمجي

إنت حر

وجهة نظر

كما أبدع في مسرحيات أخرى مثل: ماما أمريكا، لعبة الست، كارمن، وسكة السلامة 2000. ولم يقتصر عطاؤه على المسرح، بل ترك بصمة قوية في الدراما التليفزيونية، وعلى رأسها المسلسل الشهير "يوميات ونيس" بأجزائه الثمانية، الذي شكل وجدان أجيال كاملة.

إسهامات سينمائية وتليفزيونية مميزة

لمع صبحي أيضًا في مجال السينما، مقدّمًا مجموعة من الأعمال المؤثرة، كما عُرف بقدرته على الجمع بين المحتوى الهادف والأسلوب الجذاب، وهو ما جعله يحظى بمكانة مميزة في قلوب جمهوره على مدار عقود.

جمهور محمد صبحي يدعو له بالشفاء

عقب انتشار خبر دخوله المستشفى، تصدر اسم محمد صبحي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر محبوه عن قلقهم ودعواتهم له بالشفاء العاجل، مؤكدين أن أعماله الفنية شكلت جزءًا أصيلًا من ذكرياتهم ووجدانهم الثقافي.

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