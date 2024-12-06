"كنتي سندي".. محمد صبحي يروي قصة حب ووفاء في ذكرى وفاة زوجته

أحيا الفنان الكبير محمد صبحي ذكرى وفاة زوجته الراحلة، التي تصادف السادس من ديسمبر، حيث توفيت في عام 2016، وشارك صبحي جمهوره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة قديمة تجمعه بزوجته الراحلة، معبرًا عن حزنه العميق وافتقاده لها.

ويرصد الموجز، تفاصيل رسالة محمد صبحي خلال السطور التالية.

محمد صبحي

رسالة مؤثرة من محمد صبحي لزوجته

كتب محمد صبحي تعليقًا مليئًا بالمشاعر الصادقة: "زوجتي وحبيبتي، مثل اليوم 6 ديسمبر 2016 رحلت وبقيت ذكراك الرائعة ونتاج ما صنعت لي وللأسرة هو هبة من الله. ندعو لك دائمًا بالرحمة والمغفرة وأن يدخلك الله فسيح جناته. كنتِ سندي وبهجتي ونجاحي، وما زالت روحك حولي حتى يجمعنا الله."

عكس كلمات محمد صبحي، حالة من الوفاء والحب، وأثارت تفاعلًا واسعًا بين محبيه، الذين عبّروا عن دعمهم له بالدعاء لزوجته بالرحمة.

دعم محمد صبحي الإنساني للمخرج عمر زهران

لم يكتفِ محمد صبحي بذكرياته الشخصية، بل استغل منصاته لدعم صديق عزيز يمر بأزمة صعبة، وأعرب صبحي عن تضامنه الكامل مع المخرج عمر زهران، الذي واجه اتهامات بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف بقيمة 250 مليون جنيه.

محمد صبحي

نشر صبحي رسالة دعم عبر صفحته الرسمية، قال فيها: "الصديق الغالي عمر زهران، معرفتي بك رجلًا محترمًا وصديقًا وفيًا، وقبل كل شيء إنسان، تفاصيل ما أصابك لا يصدقها عقلي، وأثق أن الحقيقة ستظهر يومًا ما، دعواتي لك بالفرج في هذه المحنة العصيبة."

هذا الموقف يعكس الجانب الإنساني للفنان محمد صبحي، المعروف بمساندته لأصدقائه وزملائه في أوقات الشدة.

نجاح محمد صبحي المتواصل على خشبة المسرح

على الصعيد الفني، يواصل محمد صبحي تحقيق النجاحات من خلال أعماله المسرحية المميزة، أحدث أعماله، مسرحية "فارس يكشف المستور"، حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، حيث رفعت لافتة "كامل العدد" في جميع ليالي عرضها، الذي استمر لمدة أسبوعين.

المسرحية، التي جمعت بين الكوميديا والغناء والاستعراض، كانت من تأليف وإخراج محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وتصميم الديكورات محمد الغرباوي، بينما كتب الأشعار عبد الله حسن، وقام بتلحينها شريف حمدان، وقد أشاد النقاد والجمهور بالمسرحية، معتبرين إياها واحدة من أبرز الأعمال المسرحية في السنوات الأخيرة.

قيادة محمد صبحي لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

في خطوة جديدة تؤكد مكانته الفنية الكبيرة، تم اختيار محمد صبحي لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة في الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، الذي أُقيم في دار الأوبرا المصرية من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، استقبل نخبة من أهم صناع السينما في الدول الفرنكوفونية.

محمد صبحي

وأوضح الناقد والكاتب ياسر محب، رئيس المهرجان، أن اختيار صبحي جاء تقديرًا لقيمته الفنية ومسيرته الحافلة بالإبداع، وصرح قائلًا: "محمد صبحي يعد من أهم نجوم الوطن العربي. قدم خلال مشواره الفني الطويل عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية والمسرحية التي تركت بصمة واضحة. كما أنه دائمًا ما يسعى إلى الإعلاء من قيمة الفن ودوره في المجتمع."

تميز مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بعرض أفلام من 88 دولة، هي الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية، وركز المهرجان على تعزيز الروابط الإبداعية بين مصر ودول العالم الفرنكوفوني، من خلال عروض سينمائية وجلسات نقاشية وورش عمل متخصصة.

كما قدم المهرجان هذا العام تجربة جديدة تحت عنوان "سينما المستقبل"، تضمنت العديد من الأنشطة التي تستهدف جذب الجماهير وتوسيع آفاقهم السينمائية.

يهدف المهرجان إلى إحداث حراك ثقافي وفني في مصر، من خلال تسليط الضوء على أشكال إبداعية غير تقليدية، وتعزيز التفاعل بين صناع السينما والجمهور.



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