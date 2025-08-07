محمد منير يطمئن جمهوره: "تعافيت وغادرت المستشفى"

الكينج محمد منير يعود بقوة لاستكمال ألبومه الجديد

طمأن الفنان الكبير محمد منير محبيه وجمهوره، معلنًا تعافيه وخروجه من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ويرصد الموجز التفاصيل.



وكتب محمد منير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):

"بفضل الله تعالى، تعافيت وغادرت المستشفى منذ قليل. أطمئن كل المحبين أني بخير، الحمد لله رب العالمين. وخلال الأيام المقبلة سأستكمل تسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد، وأستعد للحفلات بإذن الله".

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد منير

كان "الكينج" قد نُقل إلى المستشفى خلال الأيام الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة، مما اضطره إلى تأجيل عدد من ارتباطاته الفنية، أبرزها حفله المنتظر ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

تأجيل حفل مهرجان العلمين بسبب الحالة الصحية

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان محمد منير، في بيان رسمي، عن تأجيل حفل العلمين الذي كان مقررًا يوم 16 أغسطس الجاري.

وجاء في البيان:

"نظرًا لتعرض النجم الكبير محمد منير لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى، تقرر تأجيل الحفل حتى إشعار آخر، ويواصل حاليًا استكمال العلاج".

تضامن واسع من الجمهور وزملاء الفن

شاركت منصة "تذكرتي" المنظمة للحفل بوستر رسمي معلنة عن التأجيل، وكتبت:

"سيتم تأجيل حفل الكينج محمد منير والفنان رامي جمال.. مع تمنياتنا للكينج بالشفاء العاجل.. ألف سلامة للكينج محمد منير".

وقد لاقى الخبر تفاعلًا واسعًا من الجمهور، وسط دعوات محبة ودعم للفنان الذي يُعد من رموز الغناء المصري والعربي.

محمد منير يستعد للعودة إلى الساحة الغنائية

من المتوقع أن يعود "الكينج" محمد منير قريبًا إلى جمهوره من خلال طرح ألبومه الجديد، والذي يواصل تسجيله خلال الأيام المقبلة، إلى جانب التحضير لسلسلة من الحفلات الفنية في عدد من المحافظات والمهرجانات.

