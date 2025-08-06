أحمد جمال يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "حلو التان"

طرح الفنان أحمد جمال أغنية جديدة عبر المنصات المختلفة

طرح الفنان أحمد جمال على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، أحدث أغنياته بعنوان "حلو التان" -Lyrics Video-، وهي أغنية صيفية تحمل طابعا خفيفا وإيقاعا حيويا يتماشى مع أجواء الموسم، وتعد بمثابة مفاجأة للجمهور من حيث الكلمات والتوزيع، ويستعرض الموجز التفاصيل.

فريق عمل الأغنية

أغنية "حلو التان" لـ أحمد جمال من كلمات كوثر حجازي، ألحان محمد شحاتة، توزيع وسام عبد المنعم، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية "حلو التان"

حلو التان .. لايق على لون الفستان

تيجي تمشى بتعملى قلبان

و شياكتك دى بتسحرنى

شعرك طار .. ولع جوه فى قلبى النار

بشويش لا ده أنا كده هنهار

والنغزه دى هتجنني

و مالوش لازمه الخلخال .. هو انتى ناقصه جمال

استني انا عندى سؤال

هو انتى حكايتك ايه

شعرك لما اتمايل .. دلعك سوى عمايل

علطول عامله مشاكل .. بعدين فى طعامتك دى

و مالوش لازمه الخلخال .. هو انتى ناقصه جمال

استني انا عندى سؤال

هو انتى حكايتك ايه

حلو المود .. بوجودك دايما مظبوط

و بتسحرى من غير مجهود

و شقاوتك دى بتعجبنى

جوك غير .. عالكل مسيطر و خطير

و عليكى حلاوه و تأثير

و طريقتك دى بتشغلنى

و مالوش لازمه الخلخال .. هو انتى ناقصه جمال

استني انا عندى سؤال

هو انتى حكايتك ايه

شعرك لما اتمايل .. دلعك سوى عمايل

علطول عامله مشاكل

بعدين فى طعامتك دى

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