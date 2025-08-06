مهند حسني ينضم لأبطال فيلم "شلة ثانوي"

تعاقد مهند حسني على فيلم جديد

تعاقد الفنان مهند حسني على المشاركة في أحدث أعماله السينمائية والذي يحمل اسم "شلة ثانوي"، من بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب وسيد رجب وبيومي فؤاد، ويستعرض الموجز التفاصيل.

أحداث فيلم "شلة ثانوي"

وتدور أحداث فيلم "شلة ثانوي" في إطار اجتماعي كوميدي، حول ثلاثة أشخاص يواجه كل منهم أزمة في مجاله تشعره بالمهانة وانعدام الجدوى، ويقدمون على إثبات قدراتهم من خلال عمل مدوي، مبهر، وغير قانوني.

أبطال العمل وصناع الفيلم

وفيلم "شلة ثانوي" من بطولة فتحي عبد الوهاب، سيد رجب، بيومي فؤاد، شيرين رضا، مهند حسني، وظهور خاص لأكرم حسني.

الفيلم من تأليف عبد الفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، ومن إنتاج صفوت غطاس ومحمد فوزي، وشركة Beyond Art.

آخر أعمال مهند حسني

يذكر أن آخر أعمال مهند حسني كان مشاركته في مسلسل "الكتيبة 101" الذي عرض في الموسم الرمضاني عام 2023، حيث دارت أحداثه في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيريين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.

نجوم مسلسل "الكتيبة 101"

وكان المسلسل من بطولة عدد من نجوم الفن، ومنهم: الفنان آسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، وليد فواز، وآخرون، والعمل من إخراج محمد سلامة.

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