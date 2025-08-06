ثاني أغنيات الميني ألبوم الصيفي.. ساموزين بلوك جديد في أغنية "ميتعزش"

طرح أغنية ميتغزش لـ ساموزين عبر المنصات المختلفة

طرح النجم ساموزين أغنيته الجديدة، بعنوان "ميتعزش"، وهي ثاني أغنيات الميني ألبوم الصيفي الجديد.

الأغنية متاحة الآن على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

وهي من كلمات أيمن عز، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع موسيقي محمود صبري، ومن توزيع شركة Digital Sound، ويكشف الموجز تفاصيل الأغنية.

ساموزين يفاجئ جمهوره بلوك جديد

فاجأ ساموزين جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" بلوك جديد، حيث أعلن عن ثاني أغاني الميني ألبوم ببوستر ظهر فيه بشعر ولحية بيضاء.

ونشر البوستر الرسمي معلقًا:

"البوستر الرسمي لـ «ميتعزش» ثاني أغاني الميني ألبوم غدًا على جميع المنصات.. حبايبي كل الحب لكم جميعًا على جميع التعليقات، إن شاء الله مستمرين بمحبتكم وثقتكم جمهوري الحبيب."

أولى أغنيات الميني ألبوم

يذكر أن ساموزين كان قد طرح الأسبوع الماضي، أولى أغنيات الميني ألبوم الصيفي الجديد بعنوان "باب وخبط"، التي قدم من خلالها شكلًا جديدًا من الأشكال الموسيقية، بالإضافة إلى عودته إلى الإخراج بعد غياب استمر 15 عامًا.

خطة ساموزين الفنية الجديدة

وقد صرح ساموزين بقوله:

"عودتي لجمهوري هذه المرة ستكون مختلفة، فقد قررت مع أعضاء فريق العمل القيام بوضع خطة فنية مبتكرة لمشروعاتي الفنية، وذلك بطرح ميني ألبوم يضم 5 أغنيات متنوعة في الأجواء الصيفية الحالية، وميني ألبوم آخر سيضم 5 أغنيات أخرى في وقت لاحق، يتناسب مع الأجواء الشتوية."

كلمات أغنية "ميتعزش"

عليك الدنيا فضيت جيت .. مش لسواد عيوني أكيد

وعشمان ف الرجوع ونسيت

رجوعنا يقل من قيمتي .. دا بعد ما سبتني بايديك

انا استكترت نفسي عليك .. بتحلم حق مشروع ليك

وطلبك مش متاح عندي

ميتعزش وبطلنا .. بناقص معرفة تخسر

وبعد اللي اتعمل فيا .. هنرجع ؟ انت بتهزر

رصيدك في الغلاوة خلص .. وبعد فراقنا متصفّر

سامحتك ياما بعد فراق .. طيبة زيادة وكرم اخلاق

لكن مليت وقلبي انا فاق

وعمري ما هرضي بأذية .. انا اتغيرت من بعديك

خلاص والبركة طبعا فيك .. أحن إزاي أو أسمع ليك

شايفها ازاي حاجة عاديه ؟

ميتعزش وبطلنا .. بناقص معرفة تخسر

وبعد اللي اتعمل فيا .. هنرجع ؟ انت بتهزر

رصيدك في الغلاوة خلص .. وبعد فراقنا متصفّر

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