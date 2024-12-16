أزمات ساموزين تقلب السوشيال ميديا.. وإليك حقيقة منعه من دخول مصر

أزمات ساموزين.. أصبح الفنان السوري سامو زين حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وجه رسالة استغاثة إلى المسؤولين المصريين بعد قرار منعه من دخول البلاد، على الرغم من أنه يعيش في مصر منذ أكثر من 30 عامًا، حيث اشتكى من هذا الأمر على صفحته الرسمية على "فيسبوك" مساء أمس، قائلاً: "أنا مواطن سوري وفنان أعيش في مصر منذ أكثر من 30 عامًا، وابني مصري الجنسية".

تفاصيل أزمة ساموزين الأخيرة

وأضاف أنه فوجئ بمنعه من السفر إلى مصر أثناء وجوده في أحد المطارات الخارجية، بناءً على قرار لم يكن على علم به، وأشار إلى أن حياته وأعماله وبيته كلها في مصر، بالإضافة إلى ارتباطه بحفل رسمي هناك، طالبًا من المسؤولين التدخل لأن وضعه أصبح صعبًا جدًا، مضيفاً:" حياتي واعمالي وبيتي كلها في مصر كما أنني مرتبط بحفل رسمي هناك، أرجو من يستطيع المساعدة التدخل فأنا متضرر جدا".

منشور ساموزين

أزمات ساموزين

ويرصد موقع الموجز أبرز الأزمات التي تعرض لها ساموزين قبل تلك الأزمة، ورغم حياته الفنية الطويلة في مصر، تعرض سامو زين لعدة أزمات سابقة كان أبرزها عندما قام بتجسيد شخصية "البلطجي" في مسلسل "طعم الحياة"، وهو ما تسبب في سخرية الجمهور الذي اعتاد عليه في تقديم الأغاني الرومانسية، وفي رد فعل على تلك السخرية، نشر سامو صورة تُظهر مقارنة بينه وبين أحمد السقا، محمد رمضان، وأمير كرارة في أدوار البلطجي، وعلّق قائلاً: "علشان تعرفوا بس من أول شبح الدنيا اتقلبت، وانتوا لسه مشفتوش شبحنه".

إصابة ساموزين بحروق من الدرجة الثانية

كما تعرض سامو لحادث حيث أصيب بحروق من الدرجة الثانية في منطقة البطن بسبب سقوط وعاء من الماء المغلي على جسده، ما تسبب له في إصابات شديدة.

في موقف آخر، خرج سامو زين عن صمته بعدما انتشرت صور له من كواليس حفلات الزفاف يظهر فيها وهو ينظر برومانسية إلى العروس أو يقبّل يدها،وأوضح في بيان عبر "فيسبوك" أن هذه الصور تم تداولها بشكل مغلوط، وأكد أن علاقته بتلك السيدة شيرين يحيى، هي علاقة احترام وصداقة قديمة، وأنها مثل ابنته وأن زوجها صديق مقرب منه.

وقف ساموزين عن العمل

وفي عام 2019، قامت نقابة الموسيقيين بوقف سامو زين عن العمل بسيب شكوى من أحد منظمي الحفلات، بعد أن حصل على أجر حفلة رأس السنة كاملاً ثم غادر الحفل دون أن يكمل الأداء، مما أثار غضب المنظم والجمهور، ورغم إخطاره بالحضور للنقابة للتحقيق، لم يستجب لذلك.

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