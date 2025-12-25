عيارا 18 و21 يتصدران المشهد.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، حيث يتجه إليه المواطنون والمستثمرون في مصر لحماية أموالهم من تآكل القيمة الشرائية وتقلبات العملات، ومع تزايد الاهتمام اليومي بمعرفة أسعار الذهب، يحرص الكثيرون على متابعة حركة المعدن الأصفر لحظة بلحظة داخل محلات الصاغة، ويرصد الموجز التفاصيل.

الذهب ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين

يمثل الذهب قيمة حقيقية بعكس العملات الورقية، فهو أصل ملموس يمكن الاحتفاظ به في صورة مشغولات أو سبائك أو جنيهات ذهبية، ويتميز بقدرته على الاحتفاظ بقيمته على المدى الطويل، ومع استمرار التوترات الجيوسياسية عالميًا وتذبذب أسعار الدولار، تتزايد أهمية الذهب كخيار ذكي للادخار، خاصة لدى الأسر التي تبحث عن وسيلة آمنة لتأمين مدخراتها.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 استقرارًا نسبيًا داخل السوق المحلية، مع فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 : سجل نحو 6817 جنيهًا للشراء و 6794 جنيهًا للبيع ، ويعد الأعلى من حيث النقاء.

: سجل نحو و ، ويعد الأعلى من حيث النقاء. سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ حوالي 5965 جنيهًا للشراء و 5945 جنيهًا للبيع ، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

: بلغ حوالي و ، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية. سعر جرام الذهب عيار 18 : وصل إلى 5113 جنيهًا للشراء و 5096 جنيهًا للبيع ، ويُفضل في المشغولات العصرية.

: وصل إلى و ، ويُفضل في المشغولات العصرية. سعر جرام الذهب عيار 22 : سجل نحو 6249 جنيهًا للشراء و 6228 جنيهًا للبيع .

: سجل نحو و . سعر جرام الذهب عيار 14: بلغ حوالي 3977 جنيهًا للشراء و3963 جنيهًا للبيع.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 47,720 جنيهًا للشراء و47,560 جنيهًا للبيع، وهو خيار مفضل للادخار لقلة مصنعيته مقارنة بالمشغولات، وعلى الصعيد العالمي، استقرت سعر أوقية الذهب عند مستوى 4479 دولارًا.

لماذا يعد تذبذب أسعار الذهب فرصة للادخار؟

يرى خبراء الاقتصاد أن تذبذب أسعار الذهب لا يمثل خطرًا، بل فرصة حقيقية للراغبين في الادخار طويل الأجل، فخلال فترات الانخفاض المؤقت، يمكن شراء كميات أكبر بنفس المبلغ، ما يعزز قيمة المدخرات مستقبلًا، كما أن الذهب غالبًا ما يعاود الصعود عقب الأزمات أو التوترات العالمية، مستفيدًا من زيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

نصائح مهمة قبل شراء الذهب

متابعة السعر العالمي للأوقية باعتباره المؤشر الرئيسي للأسعار محليًا.

مراقبة سعر الدولار في مصر، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار الذهب.

تفضيل الشراء التدريجي بدلًا من الشراء دفعة واحدة، خاصة في أوقات التذبذب.

اختيار الجنيه الذهب أو السبائك للادخار لتقليل تكلفة المصنعية.

خلاصة القول

يظل الذهب خيارًا استثماريًا آمنًا وفعالًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ومع استقرار أسعاره اليوم، تتجدد الفرص أمام المواطنين للشراء سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، ويبقى الوعي بحركة الأسعار والتخطيط الجيد هما المفتاح الأساسي لتحقيق أقصى استفادة من المعدن الأصفر على المدى الطويل.