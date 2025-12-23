ارتفاع قوي في سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

شهد سعر الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا قويًا مع بداية تعاملات الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، مدفوعًا بالصعود التاريخي للأسعار العالمية وزيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، وتزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين، ما يعزز من جاذبية الذهب كأداة تحوط رئيسية ضد التقلبات الاقتصادية والتضخم.

سعر الذهب عالميًا يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم عالميًا ارتفاعًا ملحوظًا مع انطلاق جلسات التداول، حيث قفز سعر الأونصة بنسبة 1.7% ليصل إلى 4431 دولارًا، وهو أعلى مستوى في تاريخ المعدن النفيس.

ويرجع هذا الصعود القوي إلى ضعف بيانات التضخم الأمريكية، وتراجع مؤشرات سوق العمل، ما عزز من رهانات المستثمرين على توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا خلال عام 2026.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

مع تأثر السوق المحلي بالتحركات العالمية، جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 : 6742 جنيهًا

: 6742 جنيهًا سعر الذهب عيار 21 : 5900 جنيه

: 5900 جنيه سعر الذهب عيار 18 : 5057 جنيهًا

: 5057 جنيهًا سعر الجنيه الذهب: 47200 جنيه

ويُعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي، ويعكس هذا الارتفاع زيادة واضحة في الطلب الاستثماري من جانب الأفراد.

مكاسب قوية للذهب منذ بداية ديسمبر و2025

أظهرت بيانات السوق أن سعر الذهب ارتفع منذ بداية ديسمبر بنسبة 4.7%، في حين بلغت مكاسبه منذ بداية عام 2025 نحو 68.2%، وهو ما يعكس واحدة من أقوى موجات الصعود في تاريخ المعدن النفيس.

ويرى محللون أن هذه المكاسب تعود إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، وضعف الدولار، وزيادة الطلب على الذهب سواء للاستثمار أو الادخار.

الذهب ملاذ آمن في ظل التوترات العالمية

يعزز الذهب مكانته كملاذ آمن في أوقات الأزمات، خاصة مع تصاعد المخاوف المرتبطة بالنزاعات الدولية والتباطؤ الاقتصادي العالمي، ما يدفع المستثمرين للتحول من الأصول عالية المخاطر إلى الأصول الآمنة.

كما يسهم ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية في دعم الأسعار محليًا، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الأوقية عالميًا.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تواصل الصعود خلال الشهور المقبلة، في حال استمرار الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، واتجاه الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى.

ويرجح خبراء أن تشهد السوق تقلبات سعرية ملحوظة، مع بقاء الذهب في نطاقات مرتفعة، خاصة في حال استمرار التوترات السياسية والاقتصادية عالميًا.