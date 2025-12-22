استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، وذلك في التداولات الفورية، بعد مكاسب ملحوظة سجلها المعدن الأصفر مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 80 جنيهًا دفعة واحدة، ما جذب أنظار المستثمرين والمقبلين على الشراء، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع هدوء نسبي في الأسواق العالمية، وترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 22 ديسمبر 2025

وفقًا لآخر تحديثات سوق الصاغة، جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 : 6611 جنيهًا للجرام

: 6611 جنيهًا للجرام سعر الذهب عيار 21 : 5785 جنيهًا للجرام

: 5785 جنيهًا للجرام سعر الذهب عيار 18 : 4958 جنيهًا للجرام

: 4958 جنيهًا للجرام سعر الجنيه الذهب: 46280 جنيهًا

وتُعد هذه الأسعار بدون احتساب المصنعية، والتي تختلف من تاجر لآخر حسب نوع المشغولات الذهبية والمنطقة.

مكاسب أسبوعية تدعم استقرار السوق

نجح الذهب في تحقيق مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها تراجع الدولار عالميًا، وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي، وساهم هذا الصعود في تعويض جزء من التراجعات السابقة، خاصة لعيار 21 الأكثر تداولًا في مصر.

ويرى تجار الذهب أن حالة الاستقرار الحالية قد تستمر على المدى القصير، في ظل غياب محفزات قوية تدفع الأسعار للارتفاع أو الهبوط الحاد.

بيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على الذهب

على الصعيد العالمي، أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة انخفاضًا ملحوظًا، وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد سلاحًا ذا حدين بالنسبة للذهب، فمن ناحية، يدعم انخفاض التضخم توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا وخفض أسعار الفائدة، وهو ما يصب في مصلحة الذهب، ومن ناحية أخرى، يقلل تراجع التضخم من جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد ارتفاع الأسعار.

الفيدرالي الأمريكي وخفض أسعار الفائدة

في هذا السياق، صرّح كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك المركزي الأمريكي قد يُبقي على دورة خفض أسعار الفائدة الحالية، في ظل تباطؤ سوق العمل، وأكد أن الفيدرالي لا يزال يمتلك مساحة لخفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع التشديد على استقلالية قراراته النقدية.

وأشار والر إلى أن هذه التوجهات تدعم أسعار الذهب والفضة عالميًا، لكنه حذر في الوقت نفسه من احتمالية حدوث عمليات جني أرباح عند المستويات السعرية الحالية.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

يتوقع محللون أن تتحرك أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة في نطاق عرضي، مع ميل طفيف للصعود، خاصة إذا استمرت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، كما يظل سعر صرف الدولار محليًا، والطلب الموسمي، من العوامل المؤثرة بقوة في حركة الأسعار داخل السوق المصري.

وفي ظل هذه المعطيات، ينصح خبراء الذهب المتعاملين بمتابعة التطورات العالمية عن قرب، وعدم التسرع في قرارات الشراء أو البيع، خاصة مع استمرار حالة الترقب في الأسواق.