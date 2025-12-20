أسعار الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. عيار 21 يسجل 5780 جنيهًا

تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر ارتباطها الوثيق بحركة الأسواق العالمية، في ظل تأثير مباشر لعوامل عدة، أبرزها أسعار الدولار عالميًا، والسياسات النقدية، وتقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، ما ينعكس على توجهات المستثمرين محليًا وعالميًا.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت 20-12-2025 وفقًا للأسعار المعتمدة في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي مع ميل طفيف للتراجع، بالتزامن مع هبوط سعر الأوقية عالميًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت نحو 6605 جنيهات، ويُعد هذا العيار الأعلى نقاءً والأكثر تأثرًا بالتغيرات العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 5780 جنيهًا، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 5954 جنيهًا، ويُقبل عليه قطاع كبير من الشباب بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بالعيارات الأعلى.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم إلى 46240 جنيهًا، متأثرًا بتحركات سعر عيار 21 في السوق المحلي.

سعر أوقية الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب:

4329 دولارًا للبيع

4330 دولارًا للشراء

وذلك مع استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وترقب قرارات البنوك المركزية العالمية.

الذهب ملاذ آمن في أوقات الأزمات

وفي هذا السياق، أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، أن الذهب يظل ملاذًا آمنًا ومخزنًا حقيقيًا للقيمة، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي وتقلبات الأسواق.

وأوضح أن تسعير الذهب عالميًا يتم بالدولار، وبالتالي فإن سعره في مصر يتأثر بشكل مباشر بكل من السعر العالمي وسعر صرف الجنيه، مشيرًا إلى أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد من أفضل أدوات التحوط ضد تراجع قيمة العملة المحلية.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

يرجّح خبراء السوق استمرار تحركات أسعار الذهب في نطاقات متقلبة خلال الفترة المقبلة، مع ارتباطها الوثيق ببيانات التضخم الأمريكية، وقرارات الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية عالميًا.